Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, усі медалісти 19 лютого

На Іграх стартує новий вид спорту

У четвер, 19 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться тринадцятий ігровий день. Вперше в історії на Іграх розіграють медалі у скі-альпінізмі.

Що потрібно знати

У 13-й ігровий день на Олімпіаді розіграють 7 комплектів нагород

19 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть скі-альпіністи, а завершать – хокеїстки

Зимові Олімпійські ігри в Італії завершаться 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 19 лютого. Атлети змагатимуться за нагороди у фрістайлі, скі-альпінізмі, ковзанярському спорті, лижному двоборстві, хокеї та фігурному катанні. Слідкувати за виступами українців цього дня можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 19 лютого".

Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 19 лютого (оновлюється)

14:55. Лижний альпінізм. Жінки. Спринт

15:00. Лижне двоборство. Командний спринт

15:00. Фрістайл. Чоловіки. Лижна акробатика

15:15. Лижний альпінізм. Чоловіки. Спринт

15:40. Хокей. Жінки. Матч за "бронзу"

17:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м

20:00. Фігурне катання. Жінки. Довільна програма

20:10. Хокей. Жінки. Фінал

Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.