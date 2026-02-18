Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, усі медалісти 19 лютого
На Іграх стартує новий вид спорту
У четвер, 19 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться тринадцятий ігровий день. Вперше в історії на Іграх розіграють медалі у скі-альпінізмі.
Що потрібно знати
- У 13-й ігровий день на Олімпіаді розіграють 7 комплектів нагород
- 19 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть скі-альпіністи, а завершать – хокеїстки
- Зимові Олімпійські ігри в Італії завершаться 22 лютого 2026 року
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 19 лютого. Атлети змагатимуться за нагороди у фрістайлі, скі-альпінізмі, ковзанярському спорті, лижному двоборстві, хокеї та фігурному катанні. Слідкувати за виступами українців цього дня можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 19 лютого".
Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 19 лютого (оновлюється)
14:55. Лижний альпінізм. Жінки. Спринт
15:00. Лижне двоборство. Командний спринт
15:00. Фрістайл. Чоловіки. Лижна акробатика
15:15. Лижний альпінізм. Чоловіки. Спринт
15:40. Хокей. Жінки. Матч за "бронзу"
17:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м
20:00. Фігурне катання. Жінки. Довільна програма
20:10. Хокей. Жінки. Фінал
Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.