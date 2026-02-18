Выборы неизбежны? В сети живо обсуждают громкие заявления Залужного

Острые заявления Залужного спровоцировали обсуждения в медиа, в которых уже говорят о политических амбициях посла

Свежее интервью бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного вызвало резонанс и сейчас его заявления анализируют многие украинские эксперты, военные и политики. Некоторые уже предположили, что высказывания в сторону Владимира Зеленского могли быть неспроста, а стали некой частью подготовки к возможным президентским выборам в Украине.

Что нужно знать:

Заявления Залужного коснулись действий президента Владимир Зеленский и распределения ресурсов во время контрнаступления 2023 года

Известные фигуры отмечают возможный политический подтекст заявлений экс-главкома

Некоторые критикуют Залужного за "лицемерные" комментарии о провальной операции

В этом материале "Телеграф" собрал мнения журналистов, политологов, военных, блогеров и других известных личностей насчет высказываний Валерия Залужного.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором предположил, что в заявлениях Залужного возможен политический сигнал и признак обострения отношений с действующей властью.

Он не исключает, что резкие высказывания появились именно сейчас из-за возможных скорых выборов.

"Выглядит так, что Залужный получил убедительные свидетельства, что в ближайшее время будут выборы. Не просто еще в этом году, а буквально до лета (это то, о чем говорил Трамп). Итак, в контексте выборов Залужному уже сейчас нужно обозначить свою позицию по поводу основных моментов, в частности нынешней власти. Даже если это получится конкретный наезд на самого Зеленского", — пишет он.

Журналист Владислав Бовсуновский в своих соцсетях также придерживается мнения, что в Украине вскоре могут пройти выборы.

"Ну что, выборы в перспективе 6 месяцев теперь неизбежны", — пишет он.

На это ему ответила журналистка Зоя Звиняцковская. Она не согласна, что выборы могут состояться скоро, поскольку сначала должно быть прекращение войны, а затем еще необходимо время на подготовку к выборам.

"Ближайшие полгода ничего не будет точно", — отметила она.

Нардеп Марьяна Безуглая на своей странице в социальной сети Х также высказалась по данному поводу. Она полагает, что заявления Залужного — предвыборная кампания.

Блогер Андрей Плахонин в своих соцсетях коротко и иронично прокомментировал слова Залужного о том, что в 2023 году не хватило ресурсов и контрнаступление было сорвано.

"Ресурсов хватило только на защиту диссертации", — написал он.

В данном случае блогер вспомнил о ситуации в 2023 году. Тогда главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный защитил диссертацию по праву. Некоторые тогда упрекнули за это главкома. Они выразили мнение, что это было некстати во время войны.

К слову, ключевые слова, указанные в системе, свидетельствуют о том, что диссертация связана с военной дисциплиной, дисциплинарными проступками и взысканиями.

Ветеран, общественный активист и член команды Protez Foundation Олег Симороз счел заявления Залужного "лицемерными".

"Понимаю политическое желание господина Залужного отмежеваться от провальной операции, но он является ее частью не меньше Зеленского, это также реальность. Поэтому как минимум его комментарий западной прессе просто лицемерен, а вообще по-человечески, нужно покаяться перед людьми, которые подрывались тогда на минах, теряя здоровье и собратьев из-за чьего-то бестолкового планирования…", — пишет он.

Полковник Вооруженных сил Украины и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в соцсети Х раскритиковал попытки, по его мнению, атаковать Залужного в медиа-пространстве и поставил под сомнение призывы к "единству".

"Объединяться с кем? Кто тебе при каждой возможности вонзает нож в спину?", — задался он вопросом.

Предыстория

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью Associated Press заявил, что план контрнаступления 2023 года не был реализован должным образом, поскольку президент Владимир Зеленский и другие чиновники не выделили необходимых ресурсов.

Залужный говорит, что изначально планировалось собрать войска в "один кулак", чтобы освободить часть Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС. Далее по плану — продвижение войск на юг к Азовскому морю.

Эти действия предполагали перерезание сухопутного коридора, с помощью которого враг снабжает временно оккупированный Крым. Согласно заявлениям Залужного, для успешного результата необходима была концентрация сил и тактическая неожиданность. Но вместо этого войска распылили на широком участке фронта, что в свою очередь ослабило ударные возможности.

