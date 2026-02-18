Война не закончится в 2026 году? Дипломат объяснил, когда ждать мира и что делать для его приближения

На скорое прекращение российско-украинской войны надеяться не стоит

Очередной раунд переговоров между украинской, американской и российской делегациями в Женеве завершился без определенного результата. Но на этом этапе противостояния ижидать другого вряд ли можно.

Всё выглядит так, что война будет продолжаться еще минимум год. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политик и дипломат, бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Что нужно знать:

Переговоры по прекращению войны в Украине пока не дают результатов

Война будет продолжаться еще год или полтора

Украине необходима стратегия дальнейшего ведения войны

"Мой вывод, несмотря на то, что раздаются голоса оптимистов, что это едва ли не последний раунд переговоров, после этого, будет встреча Зеленского Путина и Трампа, где будут подписаны все едва ли не ключевые документы. Я в эту историю не верю. Я считаю, что к большому сожалению война еще будет длиться год, полтора минимум", — сказал Омелян.

Он подчеркнул, что Украине необходима стратегия дальнейших действий. А также проведение важных реформ и максимальная помощь Силам обороны.

"Нам нужно быть к этому готовыми, перестать заниматься ерундой, провести наконец внутренние реформы, ударить по рукам тем друзьям президента, которые несмотря ни на что продолжают воровать, и сконцентрировать максимальную помощь Вооруженным силам Украины, чтобы воевали дроны, а не люди. Это должна быть наша стратегия, но пока я о ней очень мало слышу. О выборах слышу много и о встречах", — сказал Омелян.

Владимир Омелян

Чем завершился очередной раунд переговоров

Как сообщал "Телеграф", 18 февраля представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что между сторонами есть договоренность о предстоящей встрече с РФ. Однако подробности не рассказал.

Президент Владимир Зеленский связался с журналистами по завершении переговоров. Он раскрыл некоторые детали переговоров.

"Что касается содержательности переговоров. Ну, прежде всего, вы знаете, есть два направления: военное и политическое. Здесь хочу сказать, что все три стороны в военном направлении были конструктивны. В принципе, военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Что касается политической составляющей, это все чувствительные вопросы, о которых вы знаете, восток, станция и т.д. По возвращению будет более обширный доклад", — сказал Зеленский.

Переговорная группа Украины. Фото Telegram-канал Кирилла Буданова

