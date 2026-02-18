Война не закончится в 2026 году? Дипломат объяснил, когда ждать мира и что делать для его приближения
На скорое прекращение российско-украинской войны надеяться не стоит
Очередной раунд переговоров между украинской, американской и российской делегациями в Женеве завершился без определенного результата. Но на этом этапе противостояния ижидать другого вряд ли можно.
Всё выглядит так, что война будет продолжаться еще минимум год. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политик и дипломат, бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Что нужно знать:
- Переговоры по прекращению войны в Украине пока не дают результатов
- Война будет продолжаться еще год или полтора
- Украине необходима стратегия дальнейшего ведения войны
"Мой вывод, несмотря на то, что раздаются голоса оптимистов, что это едва ли не последний раунд переговоров, после этого, будет встреча Зеленского Путина и Трампа, где будут подписаны все едва ли не ключевые документы. Я в эту историю не верю. Я считаю, что к большому сожалению война еще будет длиться год, полтора минимум", — сказал Омелян.
Он подчеркнул, что Украине необходима стратегия дальнейших действий. А также проведение важных реформ и максимальная помощь Силам обороны.
"Нам нужно быть к этому готовыми, перестать заниматься ерундой, провести наконец внутренние реформы, ударить по рукам тем друзьям президента, которые несмотря ни на что продолжают воровать, и сконцентрировать максимальную помощь Вооруженным силам Украины, чтобы воевали дроны, а не люди. Это должна быть наша стратегия, но пока я о ней очень мало слышу. О выборах слышу много и о встречах", — сказал Омелян.
Чем завершился очередной раунд переговоров
Как сообщал "Телеграф", 18 февраля представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что между сторонами есть договоренность о предстоящей встрече с РФ. Однако подробности не рассказал.
Президент Владимир Зеленский связался с журналистами по завершении переговоров. Он раскрыл некоторые детали переговоров.
"Что касается содержательности переговоров. Ну, прежде всего, вы знаете, есть два направления: военное и политическое. Здесь хочу сказать, что все три стороны в военном направлении были конструктивны. В принципе, военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Что касается политической составляющей, это все чувствительные вопросы, о которых вы знаете, восток, станция и т.д. По возвращению будет более обширный доклад", — сказал Зеленский.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что нардеп Федор Вениславский назвал основные проблемы в переговорах по прекращению войны. По его словам, требования России пока отошли на второй план.