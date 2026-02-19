Что нельзя делать 19 февраля, чтобы не привлечь в дом несчастья: суровые запреты на этот день
В этот день верующие посещают храмы
В четверг, 19 февраля, православные верующие и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого апостола Архипа. По старому стилю этот праздник приходился на 4 марта.
Архип был епископом города Колоссы в Малой Азии и активно проповедовал христианство среди язычников. В то время общины верующих подвергались преследованиям.
Во время гонений за императора Нерона Архипа схватили местные язычники. Его заставляли отречься от веры, однако он отказался, за что был подвергнут жестоким пыткам и казнен. Вместе с ним мученическую смерть приняли также Филимон и праведная Апфия, о которых церковь вспоминает в этот же день. Именно поэтому 19 февраля в богослужениях раздаются молитвы об укреплении веры и стойкости в испытаниях.
Традиции и приметы 19 февраля
19 февраля в народе называют Архипов день или Филя весенний. Верующие обращаются ко святому в молитвах об укреплении веры, о помощи в преодолении сомнений и тревоги.
- птицы на дорогах предвещали ослабление морозов и оттепелей;
- высокие сугробы снега — урожай травянистых растений летом;
- красный закат предусматривал сильный ветер или метель в ближайшее время.
Что нельзя делать 19 февраля
- отказывать в помощи просящим — считалось, что жадность или черствость сердца могут обернуться неудачей;
- оскорблять людей или животных – это считалось греховным и могло привлечь жизненные невзгоды;
- отказывать в милостыни — в народе говорили, что так человек может "выместить" из дома удачу;
- видеть падающую звезду — по приметам, это могли толковать как недобрый знак неудачи.
