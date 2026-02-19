Укр

Что нельзя делать 19 февраля, чтобы не привлечь в дом несчастья: суровые запреты на этот день

Наталья Дума
Читати українською
Новость обновлена 19 февраля 2026, 00:51
В этот день верующие посещают храмы

В четверг, 19 февраля, православные верующие и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого апостола Архипа. По старому стилю этот праздник приходился на 4 марта.

Архип был епископом города Колоссы в Малой Азии и активно проповедовал христианство среди язычников. В то время общины верующих подвергались преследованиям.

Во время гонений за императора Нерона Архипа схватили местные язычники. Его заставляли отречься от веры, однако он отказался, за что был подвергнут жестоким пыткам и казнен. Вместе с ним мученическую смерть приняли также Филимон и праведная Апфия, о которых церковь вспоминает в этот же день. Именно поэтому 19 февраля в богослужениях раздаются молитвы об укреплении веры и стойкости в испытаниях.

Традиции и приметы 19 февраля

19 февраля в народе называют Архипов день или Филя весенний. Верующие обращаются ко святому в молитвах об укреплении веры, о помощи в преодолении сомнений и тревоги.

  • птицы на дорогах предвещали ослабление морозов и оттепелей;
  • высокие сугробы снега — урожай травянистых растений летом;
  • красный закат предусматривал сильный ветер или метель в ближайшее время.
Высокие сугробы снега
Что нельзя делать 19 февраля

  • отказывать в помощи просящим — считалось, что жадность или черствость сердца могут обернуться неудачей;
  • оскорблять людей или животных – это считалось греховным и могло привлечь жизненные невзгоды;
  • отказывать в милостыни — в народе говорили, что так человек может "выместить" из дома удачу;
  • видеть падающую звезду — по приметам, это могли толковать как недобрый знак неудачи.

