На ней насчитывается более 850 домов: где расположена самая длинная улица Украины

Самая длинная улица Украины — Шевченко в селе на Львовщине. Ее можно пройти пешком за 3 часа.

Улица Шевченко в селе Орив, Трускавецкой общины, вошла в Книгу рекордов Украины, потому что протянулась на 14 километров. О ней написали в "Общественном".

Табличка с названием села. Фото: Общественное

Это единственная улица населенного пункта, вдоль которой расположено 856 домов. Она начинается у въездной таблички с названием села и простирается до Горишнего конца.

Пройти всю улицу пешком можно примерно за два-три часа. На автомобиле это расстояние проезжают ориентировочно за десять минут. Из-за значительной протяженности дорога проходит через разные части села и охватывает значительную территорию горной местности.

1 декабря 2021 года улица официально внесена в Книгу рекордов Украины как самая длинная в Украине. При фиксации рекорда учитывали не только длину дороги, но и особенности местного рельефа.

Самая длинная улица Украины вошла в Книгу рекордов. Фото: Новости Live

Что известно о деревне

Впервые это село упоминается в 1589 году. По легенде, в те времена, спасаясь от татарских нападений, люди поднялись в горы. На высоком горном хребте они заметили зеленую котловину с оврагом посередине и один из них воскликнул: "О, какой красивый ров! Давайте здесь поселимся". Так, по легенде, и появилось название села.

Село также имеет несколько местных названий:

Горел – древнее название, которое, по народным преданиям, использовалось до XIX века из-за расположения поселения на высокой почве.

– древнее название, которое, по народным преданиям, использовалось до XIX века из-за расположения поселения на высокой почве. Погорев или Погорово — название, которое, по одной легенде, возникло после опустошения села во время монгольского нашествия. Этот вариант также использовался до XIX века.

или — название, которое, по одной легенде, возникло после опустошения села во время монгольского нашествия. Этот вариант также использовался до XIX века. Орове и Оровзе – польскоязычные варианты названия.

