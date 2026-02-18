Экономия до 900 грн: в "Сильпо" действуют скидки до 60% на популярные товары для дома

Этими товарами пользуются почти каждый день

В сети супермаркетов "Сильпо" довольно часто действуют приятные скидки на бытовую химию и товары для дома. Сейчас некоторые позиции подешевели почти вдвое.

"Телеграф" собрал 10 товаров для дома, которые сейчас можно купить более выгодно. За кое-что можно заплатить на 900 гривен меньше.

Среди товаров:

Гель для стирки Wash&Free универсальный 5000 г – 194 грн вместо 364 грн (экономия 170 грн).

– 194 грн вместо 364 грн (экономия 170 грн). Салфетки для уборки Премия целлюлозные 5 шт – 65,40 грн вместо 109 грн (экономия 43,60 грн).

– 65,40 грн вместо 109 грн (экономия 43,60 грн). Капсулы для стирки Wash&Free Universal Жасмин и лаванда 11 шт — 99 грн вместо 189 грн (экономия 90 грн).

— 99 грн вместо 189 грн (экономия 90 грн). Таблетки для посудомоечных машин Vortex All in 1 150 шт — 999 грн вместо 1899 грн (экономия 900 грн).

— 999 грн вместо 1899 грн (экономия 900 грн). Диски для стирки Persil Color 13×16,5 г – 229 грн вместо 399 грн (экономия 170 грн).

– 229 грн вместо 399 грн (экономия 170 грн). Гель для стирки Wash&Free "Горная свежесть" универсальный 5000 г — 199 грн вместо 364 грн (экономия 165 грн).

— 199 грн вместо 364 грн (экономия 165 грн). Набор запасок для валика для чистки одежды 2 шт – 39,99 грн вместо 69,99 грн (экономия 30 грн).

– 39,99 грн вместо 69,99 грн (экономия 30 грн). Средство для пола и стен Mr. Proper "Летний лимон" 3 л — 349 грн вместо 549 грн (экономия 200 грн).

— 349 грн вместо 549 грн (экономия 200 грн). Гель для стирки Persil Active 1,485 л – 299 грн вместо 689 грн (экономия 390 грн).

– 299 грн вместо 689 грн (экономия 390 грн). Капсулы для стирки Persil Color дойпак 35×14 г – 499 грн вместо 929 грн (экономия 430 грн).

Что купить со скидками в "Сильпо". Фото: Телеграф

