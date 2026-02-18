Забудете про падения: один "пшик" этим средством, и обувь перестанет скользить

Этот метод позволит сделать подошву обуви "липкой"

Зима в Украине в этом году выдалась по настоящему снежной и суровой. Гололед превратил тротуары в опасную полосу препятствий, где одно неосторожное движение может закончиться падением. Чтобы чувствовать себя увереннее на скользких улицах, стоит знать простые лайфхаки, которые помогут сделать подошву более устойчивой.

Сделать это можно с помощью простого средства — лака для волос. Детальнее об этом рассказали в материале Bustle.

Чем побрызгать обувь, чтобы не скользила на льду

Лак для волос действительно может немного помочь при гололеде, но важно понимать, как именно это работает. Когда вы распыляете лак на гладкую подошву, он создает тонкий липкий слой. Этот слой повышает трение между обувью и льдом, поэтому подошва меньше скользит. Эффект временный, но в экстренной ситуации может выручить.

Чем побрызгать обувь, чтобы не скользила на льду

Какой лак выбирать? Не ориентируйтесь на бренд, потому что куда важнее характеристики косметического продукта. Подойдет обычный лак с сильной или сверхсильной фиксацией. Он содержит больше полимеров, которые после высыхания создают более плотную и цепкую пленку.

Перед нанесением нужно очистить обувь от грязи и пыли, затем распылить лак равномерным слоем на всю поверхность подошвы, особенно на носок и пятку. Подождите 1-3 минуты, чтобы лак высох и только после этого выходите на улицу.

Лак для волос поможет при гололеде, Фото: ИИ

Вредит ли это обуви? В большинстве случаев — нет, если использовать лак умеренно. Он не разъедает резину или полиуретан. Но при регулярном применении может оставлять налет, который со временем нужно смывать теплой водой.

Важно знать, что лак стирается довольно быстро, особенно на мокром снегу. Обычно эффекта хватает на одну прогулку. Поэтому использовать его можно перед выходом на улицу в сильный гололед, но не обязательно каждый день.

"Телеграф" писал ранее, что украинка показала способ победить гололед за 20 грн. Возьмите это на кухне и наденьте на сапоги.