Дефицит и повышение цен? Как остановка экспорта дизеля из Венгрии отразится на украинском рынке

Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, страна прекращает поставку дизельного горючего в Украину. Она не будет восстановлена, пока не начнется подача нефти по трубопроводу "Дружба".

Однако такие действия не смогут критически отразиться на украинском рынке горючего. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов, эксперт по энергетическому рынку Леонид Косянчук.

Что известно об остановке экспорта

Отметим, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что решение об остановке поставок дизеля связано с тем, что транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" была прекращена 27 января (из-за российского удара по объекту "Нафтогаза" в Бродах, — ред.), и с тех пор не была возобновлена. По словам Сийярто, это политическое решение, "принято самим президентом Украины", поскольку нет никаких технических или операционных препятствий для возобновления работы нефтепровода.

"Это явный политический шантаж Украины против Венгрии для выполнения требований Украины. В целом, это заключается в поддержке Венгрией войны и разрешении на использование венгерских средств на войну в Украине", — заявил Сийярто.

Отметим, что поставки нефти в Венгрию снабжаются двумя трубопроводами. Основную роль играет трубопровод "Дружба", который проходит через Украину, тогда как трубопровод "Адрия" в Хорватии скорее дополнительный. Так, в прошлом году страна импортировала около 4,9 миллиона тонн сырой нефти через нефтепровод "Дружба", тогда как через Адриатику – всего 400 тысяч тонн.

Сийярто заверил, что у Венгрии есть стратегические запасы нефти, которых хватит на 96 дней. В то же время венгерская нефтеперерабатывающая компания Mol уже обратилась к правительству с просьбой поставить на нее НПЗ нефть из стратегических запасов страны. Речь идет о 250 тысячах тонн сырой нефти.

Чего следует ожидать от прекращения экспорта

"Для нас уже ничего критического не может быть. И вообще, я не уверен, что прекратились поставки нефти через "Дружбу", даже после удара россиян по Бродам. Что касается дизеля, то я не думаю, что это критично для Украины. Просто импортерам потребуется перенастроить немного логистику. Не такие там уже критические объемы из той Венгрии мы имели, чтобы так волноваться", — отметил Косянчук.

Поэтому, по его словам, подобные действия венгров не должны повлиять на ресурсное обеспечение украинского рынка. Поскольку в Украине еще с 2022 г. налажены гибкие логистические возможности. В то же время он отметил, что для Венгрии поставки нефти через нефтепровод "Дружба" также не являются критическими. В современном мире можно быстро перенастроить импорт.

"Перенастроят на Польшу, на Литву, на юг. Я не вижу там особых проблем. По-моему, вообще, если бы поставлять нефть агрессора в недружественную страну в период войны — это глупое дело. Разве что там Брюссель, возможно, наезжает, что, вне зависимости от политической ситуации и от Орбана, Венгрия все-таки член Евросоюза. И мы вроде бы не должны им перекрывать этот кислород", — объяснил эксперт.

Возникнет ли в Украине дефицит ДГ

В то же время он отметил, что точные данные об объемах импорта горючего в Украину сейчас установить невозможно из-за войны. Однако эксперт заверил, что на сегодняшний день ресурсное наполнение рынка горючего происходит в нормальном режиме.

"Никакого ни ситуативного, ни другого дефицита даже по окончании мертвого сезона потребления, я не вижу. И это независимо от того, что на больших автобазах никто не хранит никаких запасов, потому что это очень опасно. Потом эти убытки никто вам не компенсирует. Важно, чтобы правительство увеличило квоту бронирования с 50 до 75-80% логистическим компаниям, возящим горючее. Потому что уже некому ездить на тех бензовозах", — отметил Косянсук.

"Поэтому важно понимать, будет ли дефицит. Нет, не будет. Будут ли подниматься цены? Вряд ли. То есть, я считаю, что на сегодняшний день рынок нефтепродуктов в Украине сбалансирован и прогнозирован, даже несмотря на все те сложности, которые мы сегодня имеем и с логистикой, и с производством и так далее", — резюмировал Косянчук.

Какие запасы дизеля есть в Украине

По данным СМИ, в ноябре 2025 года импорт дизельного горючего вырос до 700 тысяч тонн – это рекорд с 2022 года. Прирост в 23% по отношению к октябрю удалось обеспечить 134 компаниям.

Показатели импорта дизеля в Украину в ноябре 2025 года. Инфографика enkorr.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с начала 2025 года Будапешт блокирует открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины в Европейский Союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что интеграция Украины в ЕС принесет войну в Европу.