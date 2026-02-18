Десять лет брака и двое детей. Как выглядит жена украинского бойца "Калины"

Легендарный защитник Мариуполя не скрывает своих близких

Заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии и один из командиров "Азова" Святослав Паламар с позывным "Калина" — человек семейный.

Что нужно знать:

В 2025 году военный Святослав Паламар поделился историей своей семьи

С женой Антониной он познакомился во Львове более 10 лет назад

У пары двое детей — сын Лукьян и дочь Квитослава

В прошлом году в интервью Дмитрию Гордону боец рассказал больше о своей личной жизни. Его жену зовут Антонина, она мама двоих их детей. Пара познакомилась во Львове, а 16 января 2026 года отметила 10-летие брака.

Нас познакомили друзья. Знакомство буквально за несколько дней переросло во что-то большее, в любовь. Но потом война, Мариуполь. И Тоничка приехала ко мне в Мариуполь в 15 году. Там уже родился сын Лукьянчик. Ну, ей было нестрашно уехать. Родители не хотели отпускать ее, конечно. Она многое пережила со мной, это же жена военного Святослав Паламар

"Калина" с женой Антониной Паламар. Фото: instagram.com/sv.iatoslav_palamar "Калина" с женой Антониной Паламар. Фото: instagram.com/sv.iatoslav_palamar

В 2023 году боец во второй раз стал отцом — Антонина родила дочь Квитославу. В это время он находился в Турции после освобождения из плена: 8 июля 2023 года защитники "Азовстали" вернулись в Украину. По словам Святослава, имя дочери выбрали в честь американской певицы с украинскими корнями Квитки Цисык. А имя для сына ему подсказал сон.

Мне приснилось, что жена беременна и что у нас будет сын. И я знаю, как его назвать боец "Калина"

По словам Святослава, сейчас его жена полностью посвятила себя детям и находится в безопасном месте. Кроме того, его свекор — тоже военный, участвовавший в боях под Бахмутом, в настоящее время служит в Нацгвардии.

По словам 43-летнего военного, у его сына сейчас период любопытства, и он хочет стать блогером. Он отметил, что отдал Лукьяна в пласт, где ему повязали желтый галстук, и где ребенок стал более дисциплинированным. Мальчик учится в третьем классе и увлекается спортом.

По поводу дочери, то Паламар рассказал, что его Квитослава еще совсем маленькая и Антонина постоянно с ней. При этом ребенок очень шустрый и у нее уже есть способности к музыке.

