Экономия до -40% :в "Сильпо" сумасшедшие скидки на популярные товары (фото)
Читати українською
Самые большие скидки предлагают на сыры, мясные изделия и сладости
В сети супермаркетов "Сильпо" действует акция на популярные продукты питания. Покупатели могут сэкономить до 47%.
"Телеграф" расскажет, какие 10 товаров можно купить по хорошей цене. Мы сделали список из 10 продуктов:
- Колбаса "Алан Столичная" с/к п/о (330 г) — цена снижена до 199 грн (старая цена 329 грн). Ваша экономия составляет 130 грн.
- Форель "Премия" слабосоленая (180 г) — стоит 199 грн вместо 364 грн. Вы экономите 165 грн.
- Сосиски Mr.Grill Хот-дог (345 г) — акционная цена 129 грн (вместо 219 грн). Выгода составляет 90 грн.
- Сыр Ghidetti "Грана Падано" тертый (90 г) – стоимость снижена до 109 грн (старая цена 199 грн). Экономия — 90 грн.
- Конфеты Milka с ореховой начинкой (110 г) можно приобрести за 99 грн вместо 184 грн. Ваша выгода — 85 грн.
- Масло сладкосливочное "Молокия" 82% (180 г) — стоит 74.99 грн при обычной стоимости 129 грн. Вы экономите 54.01 грн.
- Сыр "Ферма" кисломолочный 5% (350 г) — цена упала до 69.9 грн (старая цена 109 грн). Удобство — 39.1 грн.
- Батончик Wolnosc арахисово-марципановый – акционная стоимость 49.99 грн (вместо 91.99 грн). Экономия — 42 грн.
- Сыр Piatnica Twoj Smak сливочный (135 г) — продается за 49.9 грн. вместо 79.99 грн. Вы экономите 30.09 грн.
- Сыр плавленый "Пирятин" сливочный (70 г) стоит всего 14.99 грн (старая цена 28.29 грн). Ваша экономия — 13.3 грн.
При покупке этого набора из 10 товаров вы сможете сэкономить суммарно 738.5 грн. Акция действует ограниченное время, поэтому спешите совершить выгодные покупки в ближайшем супермаркете или через онлайн-заказ.
