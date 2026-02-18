Экономия до -40% :в "Сильпо" сумасшедшие скидки на популярные товары (фото)

Самые большие скидки предлагают на сыры, мясные изделия и сладости

В сети супермаркетов "Сильпо" действует акция на популярные продукты питания. Покупатели могут сэкономить до 47%.

"Телеграф" расскажет, какие 10 товаров можно купить по хорошей цене. Мы сделали список из 10 продуктов:

Колбаса "Алан Столичная" с/к п/о (330 г) — цена снижена до 199 грн (старая цена 329 грн). Ваша экономия составляет 130 грн .

— цена снижена до (старая цена 329 грн). Ваша экономия составляет . Форель "Премия" слабосоленая (180 г) — стоит 199 грн вместо 364 грн. Вы экономите 165 грн .

— стоит вместо 364 грн. Вы экономите . Сосиски Mr.Grill Хот-дог (345 г) — акционная цена 129 грн (вместо 219 грн). Выгода составляет 90 грн .

— акционная цена (вместо 219 грн). Выгода составляет . Сыр Ghidetti "Грана Падано" тертый (90 г) – стоимость снижена до 109 грн (старая цена 199 грн). Экономия — 90 грн .

– стоимость снижена до (старая цена 199 грн). Экономия — . Конфеты Milka с ореховой начинкой (110 г) можно приобрести за 99 грн вместо 184 грн. Ваша выгода — 85 грн .

можно приобрести за вместо 184 грн. Ваша выгода — . Масло сладкосливочное "Молокия" 82% (180 г) — стоит 74.99 грн при обычной стоимости 129 грн. Вы экономите 54.01 грн .

— стоит при обычной стоимости 129 грн. Вы экономите . Сыр "Ферма" кисломолочный 5% (350 г) — цена упала до 69.9 грн (старая цена 109 грн). Удобство — 39.1 грн .

— цена упала до (старая цена 109 грн). Удобство — . Батончик Wolnosc арахисово-марципановый – акционная стоимость 49.99 грн (вместо 91.99 грн). Экономия — 42 грн .

– акционная стоимость (вместо 91.99 грн). Экономия — . Сыр Piatnica Twoj Smak сливочный (135 г) — продается за 49.9 грн . вместо 79.99 грн. Вы экономите 30.09 грн .

— продается за . вместо 79.99 грн. Вы экономите . Сыр плавленый "Пирятин" сливочный (70 г) стоит всего 14.99 грн (старая цена 28.29 грн). Ваша экономия — 13.3 грн.

При покупке этого набора из 10 товаров вы сможете сэкономить суммарно 738.5 грн. Акция действует ограниченное время, поэтому спешите совершить выгодные покупки в ближайшем супермаркете или через онлайн-заказ.

