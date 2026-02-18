Укр

Обвал цен в "АТБ": 10 товаров и продуктов, на которые действуют скидки не менее 40%

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Скидки в популярном магазине Новость обновлена 18 февраля 2026, 12:36
Скидки в популярном магазине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Под акцию попали сладости, напитки и бытовая химия

В сети супермаркетов "АТБ" действует волна скидок на популярные товары и продукты. Часть продукции подешевела как минимум на 40%, а отдельные позиции потеряли почти половину стоимости.

Акции распространяются как на продукты питания, так и на бытовую химию. "Телеграф" подготовил список.

Список товаров со скидками не менее 40%:

  • Средство моющее Gala Aqua Pud 1,8 кг — 199,90 грн (было 340,40 грн, экономия 140,5 грн, -41%).
  • Жидкое средство для стирки Shmip 1,82 л – 132,80 грн (было 224,80 грн, экономия 92 грн, -40%).
  • Морская капуста "Умный выбор" 0,5 кг — 40,70 грн (было 68,20 грн, экономия 27,50 грн -40%).
  • Кофе Carte Noire растворимый 140 г — 249,90 грн (было 501,50 грн, экономия 251,60 грн, -50%).
  • Чай Graff черный байховый – 30,90 грн (было 57,30 грн, экономия 26,40 грн, -46%).
  • Шоколад Roshen Aerated карамель 80 г – 37,50 грн (было 63,80 грн, экономия 26,30 грн, -41%).
  • Шоколад Roshen Aerated молочный 80 г – 37,50 грн (было 63,80 грн, экономия 26,30 грн, -41%).
  • Шоколад Roshen Aerated черный 80 г – 37,50 грн (было 63,80 грн, экономия 26,30 грн, -41%).
  • Кофе Jacobs Monarch растворимый 280 г — 399,90 грн (было 681,70 грн, экономия 281,80 грн, -41%).
  • Кофе Jacobs Monarch молотый 230 г — 174,90 грн (было 297,60 грн, экономия 122,70 грн, -41%).
Что купить в "АТБ" со скидками от 40%
Список из 10 товаров и продуктов. Фото: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в "Сильпо" упали цены на яйца.

Теги:
#Цены #Скидки #АТБ