Секреты "ледяной" устойчивости: как не упасть на скользкой дороге

Эти лайфхаки пригодятся зимой в гололедицу

Зима в 2026 году стала настоящим испытанием для украинцев. Погода "порадовала" снегом и морозами, а на дорогах регулярно появляется гололедица. Чтобы не упасть на прогулке и не травмироваться, нужно придерживаться нескольких правил.

"Телеграф" рассказывает о секретах "ледяной" устойчивости во время гололедицы, которые помогут уберечься от падений.

Как не падать на льду?

Правильная походка

Эту технику шутливо называют "походкой пингвина", но она серьезно может помочь не упасть на скользкой дороге. Главный секрет устойчивости — в распределении центра тяжести. Нужно немного наклониться вперед и перенести вес тела на переднюю часть стопы. Второе — это мелкие шаги. Не нужно отрывать ноги высоко от земли, двигайтесь короткими шагами или даже немного шаркайте.

Свободные руки

Держать руки в карманах или залипать в телефон, идя по скользкой дороге — очень плохая идея. Для правильного балансирования руки должны быть свободны, чтобы помогать вам ловить равновесие при колебаниях. Если несете тяжелые сумки, распределяйте вес равномерно в обе руки или используйте рюкзак.

Тюнинг подошвы

Если на улицах гололедица, позаботьтесь о своей обуви и сделайте ее максимально не скользкой. Для этого можно использовать народные методы. Если прогулка коротка, можно налепить пару полосок тканевого пластыря на подошву, это будет создавать антискользящий эффект.

Также на подошву можно приклеить кусочки наждачной бумаги, используя водостойкий клей. Кроме того, эффективным средством будет натягивание на ботинки посудомоечного скребка. А в хозяйственном магазине можно купить также специальные ледоступы, которые уберегут от падений на льду.

Ранее "Телеграф" рассказывал, про простые лайфхаки, как сделать обувь менее скользкой. Натрите подошву картошкой или приклейте пластырь.