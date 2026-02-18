Их было двое: сколько заплатили руководителям почти оккупированной области Украины

Действующий глава области уже руководил администрацией

За 2025 год Луганская область имела двух руководителей. Начало года – с Артемом Лысогором, но с 17 апреля область возглавил Алексей Харченко. Вместе они получили за 2025 год более миллиона гривен начислений, однако "на руки" — меньшую сумму. При этом Луганщина оккупирована как минимум на 95%.

Что нужно знать:

Луганская областная военная администрация продолжает работу

Материальную помощь оба руководителя не получали

После налогообложения на двоих выплачено более 827 тысяч гривен

Как стало известно в ответе Луганской ОГА/ОВА по запросу "Телеграфа", Артем Лысогор с января по апрель имел начисленный должностной оклад в размере 361 484,40 грн, выплачено "на руки" — 278 342,98 грн. Алексей Харченко за апрель-декабрь 2025 имел начисления 713 814,91 грн должностного оклада, а выплаченных — 549 637,48 грн.

Оба чиновника не получали материальную помощь. В целом за 2025 год руководители Луганской области получили:

начислено — 1 075 299,31 грн

выплачено после налогообложения – 827 980,46 грн.

Ответ на запрос "Телеграфа"

Что известно о действующем главе области Алексее Харченко

Алексей Харченко

Харченко родился в Узбекистане, имеет три высших образования и ученую степень доктора юридических наук. В 2020 году был избран в Житомирский городской совет 8-го созыва от партии "Слуга народа". Был замглавы фракции. Полномочия прекратил по собственному желанию. С 2021 года возглавлял Северодонецкую городскую военно-гражданскую администрацию. С 2023 по сентябрь 2024 занимал должность начальника Северодонецкой городской военной администрации. С апреля 2025 года возглавляет Луганскую ОГА/ОВА.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава Львовской области Максим Козицкий заработал почти 1,5 млн гривен. Почти такая зарплата у руководителя Хмельницкой области.