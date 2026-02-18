В Сильпо обвал цен: 5 товаров, которые прямо сейчас можно купить с большой скидкой
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Экономия составляет десятки и сотни гривен
В супермаркетах "Сильпо" продолжается еженедельная акция "Цінотижики". Прямо сейчас товары популярных брэндов можно купить намного дешевле.
В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие 5 популярных продуктах, которые можно прямо сейчас приобрести дешевле. Акция будет действовать По 18 февраля (включительно).
- Салат листовой "Зеленая страна" свежий микс 120г — 39 гривен вместо 69 (скидка 42%)
- Пельмени "Три медведя" с курицей 400г — 74 гривны вместо 115 (скидка 35%)
- Конфеты Milka с кремово-клубничной начинкой 110г — 99 гривен вместо 184 (скидка 46%)
- Икра лососевая "Спецпосол" — 299 гривен вместо 474 (скидка 37%)
- Кофе молотый Jacobs 200г — 199 гривен вместо 369 (скидка 46%)
Почему на товары появляются скидки
- Чтобы освободить место на полках для новых продуктов;
- Для привлечения большего количества покупателей;
- В рамках сезонных распродаж;
Иногда скидки относятся к продуктам с коротким сроком годности, однако чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" действуют большие скидки на продукты и товары до 57%.