В Сильпо обвал цен: 5 товаров, которые прямо сейчас можно купить с большой скидкой

Экономия составляет десятки и сотни гривен

В супермаркетах "Сильпо" продолжается еженедельная акция "Цінотижики". Прямо сейчас товары популярных брэндов можно купить намного дешевле.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие 5 популярных продуктах, которые можно прямо сейчас приобрести дешевле. Акция будет действовать По 18 февраля (включительно).

Салат листовой "Зеленая страна" свежий микс 120г — 39 гривен вместо 69 (скидка 42%)

Пельмени "Три медведя" с курицей 400г — 74 гривны вместо 115 (скидка 35%)

Конфеты Milka с кремово-клубничной начинкой 110г — 99 гривен вместо 184 (скидка 46%)

Икра лососевая "Спецпосол" — 299 гривен вместо 474 (скидка 37%)

Кофе молотый Jacobs 200г — 199 гривен вместо 369 (скидка 46%)

Скидки в Сильпо

Почему на товары появляются скидки

Чтобы освободить место на полках для новых продуктов;

Для привлечения большего количества покупателей;

В рамках сезонных распродаж;

Иногда скидки относятся к продуктам с коротким сроком годности, однако чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" действуют большие скидки на продукты и товары до 57%.