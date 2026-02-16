За известным фасадом в центре Харькова скрывается старинный особняк: что известно о его владельцах

История дома связана с мебельной фабрикой и предприимчивыми владельцами конца XIX века

В самом центре Харькова, на улице Рымарская, 24 за хорошо узнаваемым бывшим доходным домом страхового общества "Саламандра" скрывается не менее интересное здание. Это старый двухэтажный особняк из красного кирпича с надстройкой и круглым чердачным окном, который легко не заметить, если не зайти во двор. Здание было построено более 120 лет назад и долгое время его происхождение оставалось спорным. Существовала версия, что он относился к больнице доктора Бронштейна, но на самом деле это не так.

Одно время местом, где сейчас стоит этот ветхий дом, владел предприниматель Фердинанд Доберт. До покупки дворового места на Рымарской он занимался поставками европейской мебели в Харьков, но заметив в городе строительный бум, решил открыть собственное производство на Рымарской. По информации Otkudarodom, тогда на участке стоял деревянный дом на каменном фундаменте, хозяйственные службы и конюшня.

Так выглядел особняк на Рымарской до строительства дома "Саламандры"

Старый дом с фасадом на улицу просуществовал еще несколько лет, тогда как остальные строения были снесены. В первую очередь Доберт построил одноэтажное каменное здание — фабричный корпус, фактически мебельную мастерскую. Оно сохранилось до наших дней в перестроенном виде и сегодня используется как жилой дом. Рядом во дворе появился каменный двухэтажный дом, предназначенный для проживания иностранных мастеров, работавших на фабрике.

Современное состояние дома на Рымарской, 24. Фото: Facebook/Харьков 🇺🇦

Производство просуществовало недолго. В июне 1894 года Добер продал участок купцу Соколову, активно скупавшему недвижимость в городе. Новый хозяин начал перестройку дворового пространства. Тогда на месте старого дома был возведен новый двухэтажный особняк по проекту архитектора Кондратьева.

Дом на Рымарской, 24. Фото: Иван Пономаренко/moniacs.kh.ua

Сейчас дом стоит заброшенным. Стены местами обсыпались, кирпич потемнел от времени и влаги. Окна на первом этаже закрыты решетками, а на втором стекла почти везде выбиты, и рамы перекосились.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Харькове жил Михаил Врубель. Этот дом сохранился до сих пор.