Часто готовим неправильно: из-за какой ошибки эта крупа сильно разваривается

Вадим Михальченко
Новость обновлена 16 февраля 2026, 22:16
Из-за интенсивной термообработки кус-кус может развариваться и слипаться

Кус-кус может стать полноценным заменителем утренней овсянки и сэкономить время. Оказывается, эта крупа вообще не нуждается в варке, ее можно залить кипятком и каша будет готова уже через несколько минут.

Благодаря быстрому приготовлению, кус-кус является полезной заменой перекусам и фастфуду. "Телеграф" расскажет, почему эту крупу лучше не варить.

Что нужно знать:

  • Кус-кус походит из Северной Африки
  • Это обработанные паром и высушенные гранулы манной крупы
  • Для приготовления кус-кус достаточно залить водой и подождать

Что это за крупа

Кус-кус – одна из самых распространенных в Северной Африке круп. Он стал популярным из-за нейтрального вкуса, что позволяет комбинировать его с разными блюдами. Кус-кус похож на пшено, но на самом деле он родственник манной крупы. Он не нуждается в варке, поскольку это предварительно обработанные паром и высушенные гранулы манной крупы. При производстве их увлажняют, формируют, обрабатывают паром и высушивают.

Как можно приготовить кус-кус

Варить кус-кус не стоит, поскольку это сделает его липким и разваренным вместо рассыпчатого. Крупу просто заливают кипятком, горячим бульоном или молоком в соотношении 1:1 или 1:2, накрывают крышкой и оставляют на 5-10 минут, после чего разрыхляют кашу с помощью вилки. Для лучшего вкуса можно добавить сливочное масло, специи или оливковое масло после набухания.

Благодаря такому способу можно существенно сэкономить время и получить полноценный гарнир со всей его пользой. Также малоизвестный факт, что кус-кус можно приготовить, залив холодной водой. После этого его нужно оставить на несколько часов или на ночь.

