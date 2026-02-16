Дело не в деньгах: почему Китаю выгодно затягивание войны в Украине

Китай пытается затянуть боевые действия в Украине, чтобы выиграть время для себя

Китай пытается затянуть российско-украинскую войну не только из-за экономических аспектов. Прежде всего, продолжение агрессии РФ отвлекает внимание мира, пока КНР наращивает силы.

Также Поднебесная планирует выступить в роли миротворца, но в выгодное для себя время. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политтехнолог и управляющий партнер Национальной антикризисной группы.Тарас Загородний.

Что нужно знать:

Китай получает огромные выгоды от войны РФ против Украины

КНР стремится увеличить свое влияние на мировые процессы

Китай может задумываться о роли миротворца

Чего стремится Китай

Китай пытается затянуть российскую войну в Украине по прагматическим причинам. В первую очередь, чтобы получить прибыль и отвлечь внимание США.

"Китай хочет максимально затянуть время, чтобы США не "навалились" на них всей своей массой. Поэтому они будут поддерживать разные конфликты", — сказал Загородний.

По его словам, это может касаться Ближнего Востока, войны России против Украины, гибридных действий против Европы и т.д. Фактически пока весь западный мир занят российско-украинской войной, Китай наращивает свои возможности.

"Они готовятся к войне, оснащают свою армию, раскручивают свою промышленность и т.д. В данном случае, их заинтересованность в том, чтобы внимание мира как можно позже сфокусировалось на них. А они уже чувствуют "горячее дыхание" американцев, которых КНР вытесняет повсюду, где только можно", — отметил Загородний.

Он объяснил, что у американцев есть большое преимущество. Это контроль над океаном.

"Но, если Китай нарастит выпуск новых кораблей и другой техники, то не факт, что США сохранят этот контроль. Поэтому, китайцы хотели бы затянуть время, возможно, создать что-то вроде "открытой раны" на теле Европы в виде оккупированных территорий Украины, для того чтобы продавать свои миротворческие услуги о которых их никто не просил", — сказал Загородний.

Тарас Загородний

Он добавил, что это двусмысленная позиция Китая. С одной стороны, они помогают России в агрессии, а с другой стремятся договариваться о мире.

"Это также давление на европейцев, потому что они из-за политики США в отчаянии, а тут еще и китайцы будут им морочить голову", — резюмировал Загородный.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что посол США в НАТО Мэтью Витакер считает, что Китай мог бы прекратить войну в Украине одним телефонным звонком в Кремль. По его словам, "эту войну полностью поддерживает Китай".