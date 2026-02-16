Галущенко пришел в суд в пальто за несколько тысяч евро: этот бренд носят Том Круз и Николас Кейдж (фото)

В Stefano Ricci удостоились права создавать облачение для самого Папы Римского

В понедельник, 16 февраля, Герман Галущенко, которого подозревают в отмывании средств и участии в преступной организации, обжаловал свое "незаконное задержание". В судебном заседании он присутствовал в брендовом пальто Stefano Ricci.

Сейчас оно продается со скидкой -39%. Если раньше эта элитная вещь стоила 165 270 грн, сегодня она обойдется всего в 99 183 грн, то есть почти 2 тысячи евро.

Герман Галущенко в пальто итальянского бренда Stefano Ricci

Пальто произведено в Италии из 100-процентной шерсти, а подкладка сделана из чистого шелка.

Пальто итальянского бренда Stefano Ricci, которое носит Герман Галущенко

Стоит отметить, что изделия этого бренда носят такие звезды как Том Круз, Майкл Бубле, Морган Фриман, Николас Кейдж, Кевин Бэкон, Крис Такер, Джон Ледженд, Харрисон Форд, Мэтт Диллон, а также Анил Капур.

Также примечательно, что в Stefano Ricci создавали индивидуальное облачение для Папы Франциска.

Напомним, Галущенко объяснил свою несостоявшуюся поездку целью навестить детей, которые находятся за рубежом. На вопрос о деньгах, на которые живут и учатся его дети, подозреваемый отвечать отказался.

Герман Галущенко в зале суда 16 февраля 2026 года

В декабре 2025 года "Телеграф" сообщал, что сын Галущенко Максим уже четвертый год учится в одном из самых дорогих частных колледжей Европы — швейцарском College Alpin Beau Soleil. Плата за обучение и проживание там может достигать 200 тысяч долларов в год.

College Alpin Beau Soleil

Основанный в 1910 году в швейцарских Альпах, он стабильно занимает верхние позиции в рейтингах самых престижных международных частных школ. Среди его известных выпускников – чемпион Формулы-1 Жак Вильнев, актриса Шарлотта Генсбур, герцог Люксембурга Гийом и датская принцесса Мари Кавалье.

