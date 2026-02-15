Укр

Скидки не ниже 50%: на каких 10 товарах в "Сильпо" можно значительно сэкономить

Марина Бондаренко
Новость обновлена 15 февраля 2026, 15:46
Самая большая разница в цене составила на туалетную бумагу

В сети супермаркетов "Сильпо" действуют выгодные скидки на популярные товары для дома и продукты питания. Покупателям предлагают скидки от 50% на все 10 товаров.

В некоторых случаях украинцы смогут сэкономить до 420 гривен. "Телеграф" составил список из 5 бытовых товаров и 5 продуктов.

Среди них:

  • Влажные салфетки Smile Baby, которые сейчас стоят 39,99 грн вместо 82,99 грн. Экономия составляет 43 грн;
  • Мыло для рук Frosch продается за 84,99 грн вместо 174 грн – дешевле на 89,01 грн;
  • Туалетную бумагу Zewa Deluxe можно купить за 79,99 грн вместо 179 грн, что позволяет сэкономить 99,01 грн;
  • Большая упаковка бумаги Nua обойдется в 379 грн вместо 799 грн – разница достигает 420 грн;
  • Рукав для запекания "Фрекен Бок" подешевел с 70,99 до 34,99 грн, что на 36 грн меньше;
  • Приправа "Мексиканские крылышки" предлагают за 19,99 грн вместо 45,19 грн (экономия 25,20 грн);
  • Печенье савоярди можно приобрести за 69,99 грн вместо 139 грн, сэкономив 69,01 грн;
  • Соус "Украинский твист" стоит 34,99 грн вместо 75,49 грн – дешевле на 40,50 грн;
  • Сыр Гауда продают за 29,90 грн вместо 59,90 грн, что позволяет сохранить 30 грн;
  • Кофейный напиток Jacobs Irish coffee подешевел с 309 грн до 154 грн – экономия составляет 155 грн.
Скидки в "Сильпо"
Значительные скидки на популярные продукты и товары в "Сильпо". Фото: Телеграф

