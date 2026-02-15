Скидки не ниже 50%: на каких 10 товарах в "Сильпо" можно значительно сэкономить

Самая большая разница в цене составила на туалетную бумагу

В сети супермаркетов "Сильпо" действуют выгодные скидки на популярные товары для дома и продукты питания. Покупателям предлагают скидки от 50% на все 10 товаров.

В некоторых случаях украинцы смогут сэкономить до 420 гривен. "Телеграф" составил список из 5 бытовых товаров и 5 продуктов.

Среди них:

Влажные салфетки Smile Baby , которые сейчас стоят 39,99 грн вместо 82,99 грн. Экономия составляет 43 грн;

, которые сейчас стоят 39,99 грн вместо 82,99 грн. Экономия составляет 43 грн; Мыло для рук Frosch продается за 84,99 грн вместо 174 грн – дешевле на 89,01 грн;

продается за 84,99 грн вместо 174 грн – дешевле на 89,01 грн; Туалетную бумагу Zewa Deluxe можно купить за 79,99 грн вместо 179 грн, что позволяет сэкономить 99,01 грн;

можно купить за 79,99 грн вместо 179 грн, что позволяет сэкономить 99,01 грн; Большая упаковка бумаги Nua обойдется в 379 грн вместо 799 грн – разница достигает 420 грн;

обойдется в 379 грн вместо 799 грн – разница достигает 420 грн; Рукав для запекания "Фрекен Бок" подешевел с 70,99 до 34,99 грн, что на 36 грн меньше;

подешевел с 70,99 до 34,99 грн, что на 36 грн меньше; Приправа "Мексиканские крылышки" предлагают за 19,99 грн вместо 45,19 грн (экономия 25,20 грн);

предлагают за 19,99 грн вместо 45,19 грн (экономия 25,20 грн); Печенье савоярди можно приобрести за 69,99 грн вместо 139 грн, сэкономив 69,01 грн;

можно приобрести за 69,99 грн вместо 139 грн, сэкономив 69,01 грн; Соус "Украинский твист" стоит 34,99 грн вместо 75,49 грн – дешевле на 40,50 грн;

стоит 34,99 грн вместо 75,49 грн – дешевле на 40,50 грн; Сыр Гауда продают за 29,90 грн вместо 59,90 грн, что позволяет сохранить 30 грн;

продают за 29,90 грн вместо 59,90 грн, что позволяет сохранить 30 грн; Кофейный напиток Jacobs Irish coffee подешевел с 309 грн до 154 грн – экономия составляет 155 грн.

Значительные скидки на популярные продукты и товары в "Сильпо". Фото: Телеграф

