Скидки не ниже 50%: на каких 10 товарах в "Сильпо" можно значительно сэкономить
-
-
Читати українською
Самая большая разница в цене составила на туалетную бумагу
В сети супермаркетов "Сильпо" действуют выгодные скидки на популярные товары для дома и продукты питания. Покупателям предлагают скидки от 50% на все 10 товаров.
В некоторых случаях украинцы смогут сэкономить до 420 гривен. "Телеграф" составил список из 5 бытовых товаров и 5 продуктов.
Среди них:
- Влажные салфетки Smile Baby, которые сейчас стоят 39,99 грн вместо 82,99 грн. Экономия составляет 43 грн;
- Мыло для рук Frosch продается за 84,99 грн вместо 174 грн – дешевле на 89,01 грн;
- Туалетную бумагу Zewa Deluxe можно купить за 79,99 грн вместо 179 грн, что позволяет сэкономить 99,01 грн;
- Большая упаковка бумаги Nua обойдется в 379 грн вместо 799 грн – разница достигает 420 грн;
- Рукав для запекания "Фрекен Бок" подешевел с 70,99 до 34,99 грн, что на 36 грн меньше;
- Приправа "Мексиканские крылышки" предлагают за 19,99 грн вместо 45,19 грн (экономия 25,20 грн);
- Печенье савоярди можно приобрести за 69,99 грн вместо 139 грн, сэкономив 69,01 грн;
- Соус "Украинский твист" стоит 34,99 грн вместо 75,49 грн – дешевле на 40,50 грн;
- Сыр Гауда продают за 29,90 грн вместо 59,90 грн, что позволяет сохранить 30 грн;
- Кофейный напиток Jacobs Irish coffee подешевел с 309 грн до 154 грн – экономия составляет 155 грн.
