В "Сильпо" мегаскидки на популярные продукты и товары: что можно урвать по акции

В сети супермаркетов "Сильпо" действуют акционные предложения на некоторые товары. Покупателям предлагают существенную экономию до 52% на продукты питания, деликатесы, молочную продукцию, морепродукты, фрукты, а также товары для дома и посуду.

Что нужно знать:

Акция на большинство товаров продлится до 18 февраля, но есть исключения

Больше всего снижена цена на набор посуды

Супермаркеты могут устраивать подобные акции сразу по нескольким причинам

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие 10 популярных продуктов можно прямо сейчас приобрести дешевле. Акция на большинство представленных ниже товаров будет действовать до 18 февраля. Однако на отдельные продукты скидки сохранятся до 4 марта.

Икра лососевая "Спецпосол Форель" (90 г) — 424,00 грн вместо 569,00 грн (скидка — 25%)

— 424,00 грн вместо 569,00 грн (скидка — 25%) Мимоза букет — 279,00 грн вместо 399,00 грн (скидка — 30%)

— 279,00 грн вместо 399,00 грн (скидка — 30%) Набор посуды Pepper Sunny Chef (10 предметов, PR-2502) — 2 499,00 грн вместо 5 199,00 грн (скидка — 52%). Акция до 15 февраля

— 2 499,00 грн вместо 5 199,00 грн (скидка — 52%). Букет тюльпанов (5 шт) — 279,00 грн вместо 349,00 грн (скидка — 20%)

— 279,00 грн вместо 349,00 грн (скидка — 20%) Апельсин (100 г) — 10,47 грн вместо 11,90 грн (скидка — 12%)

— 10,47 грн вместо 11,90 грн (скидка — 12%) Кролик, бедро (100 г) — 35,91 грн вместо 39,90 грн (скидка — 10%)

— 35,91 грн вместо 39,90 грн (скидка — 10%) Смесь растительно-сливочная "Тульчинка" 72,5% (180 г) — 46,90 грн вместо 59,99 грн (скидка — 22%). Акция до 4 марта

— 46,90 грн вместо 59,99 грн (скидка — 22%). Блины на молоке с маком (100 г) — 30,51 грн вместо 35,90 грн (скидка — 15%)

— 30,51 грн вместо 35,90 грн (скидка — 15%) Кальмар сушёно-солёный, кольца (100 г) — 118,92 грн вместо 139,90 грн (скидка — 15%)

— 118,92 грн вместо 139,90 грн (скидка — 15%) Кефир "Ферма" по-фермерски 2,5% (840 г) — 53,90 грн вместо 67,99 грн (скидка — 21%). Акция до 4 марта

Скидки в "Сильпо" в феврале 2026. Скриншот: silpo.ua

Почему продукты продают со скидкой?

Есть ряд причин, по которым супермаркеты проводят выгодные акции для покупателей:

Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место.

Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место. Привлечение покупателей. Скидки мотивируют людей покупать больше, чем планировали, или пробовать новые продукты.

Скидки мотивируют людей покупать больше, чем планировали, или пробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона цены на менее востребованные товары снижают, чтобы ускорить их реализацию.

Иногда акции действительно касаются продуктов с близким сроком годности, но чаще всего это просто часть стратегической ценовой политики магазинов.

