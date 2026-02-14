Таинственное украинское ругательство. Кто такая "мати Василева" и как она стала символом удивления

Наш язык богат яркими фразеологизмами

В украинском языке существует выражение "мати Василева!", которое передает высшую степень удивления. Как оно возникло неизвестно, но фраза распространена в разных уголках Украины.

"Мати Василева" употребляется как эмоциональная поговорка в тех же случаях, как и когда мы говорим "мати рідна" или "оце так". Фразеологизм используют, чтобы подчеркнуть шок или удивление, когда речь идет о неожиданной ситуации.

Один из пользователей платформы reddit.com, попросил украинцев рассказать, откуда пошло это выражение. Почему иметь именно "Василева", а не, к примеру, "Степанова".

Один из комментаторов привел полную версию фразы: "мати Василева на середині міста, Йосип на смереці". Используется в контексте искреннего удивления.

Другая пользовательница предположила, что выражение могло возникнуть на Ивано-Франковщине. Там очень распространено мужское имя Василий.

Еще одна украинка выдвинула версию, что в старину была женщина, которая имела сына, по имени Василий, и отличилась странным поведением. Так и возникло выражение.

