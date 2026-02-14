Дороги превратились в "реки". Днепропетровщину затапливает, когда прекратятся осадки (видео)

На смену морозам пришли подтопления

В Днепропетровской области идут обильные дожди, уже вызвавшие подтопления. Осадки задержаться на воскресенье, а затем начнут ослабевать и прекратятся.

Кадры затопленных улиц населённых пунктов области публикует Telegram-канал "Днепр Оперативный". В частности, после ливня затопило дороги в селах Олефировка и Дмитровка на Синельниковщине. Воды столько, что пройти практически невозможно.

Также подтопило Павлоград. Машины вынуждены буквально "плыть" из-за образовавшихся на дорогах "озер".

Когда прекратятся дожди на Днепропетровщине

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в воскресенье, 15 февраля, в Днепропетровской области ночью без осадков, но днем снова начнется дождь. Температура воздуха плюсовая, так что подтопления будут продолжаться.

Прогноз погоды на Днепропетровщине на 15 февраля

В ночь на понедельник, 16 февраля, прогнозируется дождь и мокрый снег, а днем осадки прекратятся. К тому же ожидаются незначительные "минусы". Уже 17 февраля существенных осадков не ожидается, ночные морозы достигнут -8 градусов.

Прогноз погоды на Днепропетровщине на 16 февраля

Прогноз погоды на Днепропетровщине на 17 февраля

По прогнозу сайта sinoptik.ua, сильные дожди будут поливать Днепропетровщину еще 15 февраля. С начала следующей недели дожди прекратятся, но в среду выпадет снег.

Прогноз погоды в Днепре на неделю

