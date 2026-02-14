Укр

Дороги превратились в "реки". Днепропетровщину затапливает, когда прекратятся осадки (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Снег с дождем, подтопление Новость обновлена 14 февраля 2026, 13:35
Снег с дождем, подтопление. Фото Коллаж "Телеграф"

На смену морозам пришли подтопления

В Днепропетровской области идут обильные дожди, уже вызвавшие подтопления. Осадки задержаться на воскресенье, а затем начнут ослабевать и прекратятся.

Кадры затопленных улиц населённых пунктов области публикует Telegram-канал "Днепр Оперативный". В частности, после ливня затопило дороги в селах Олефировка и Дмитровка на Синельниковщине. Воды столько, что пройти практически невозможно.

Также подтопило Павлоград. Машины вынуждены буквально "плыть" из-за образовавшихся на дорогах "озер".

Когда прекратятся дожди на Днепропетровщине

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в воскресенье, 15 февраля, в Днепропетровской области ночью без осадков, но днем снова начнется дождь. Температура воздуха плюсовая, так что подтопления будут продолжаться.

Прогноз погоды на Днепропетровщине на 15 февраля
Прогноз погоды на Днепропетровщине на 15 февраля

В ночь на понедельник, 16 февраля, прогнозируется дождь и мокрый снег, а днем осадки прекратятся. К тому же ожидаются незначительные "минусы". Уже 17 февраля существенных осадков не ожидается, ночные морозы достигнут -8 градусов.

Прогноз погоды на Днепропетровщине на 16 февраля
Прогноз погоды на Днепропетровщине на 16 февраля
Прогноз погоды на Днепропетровщине на 17 февраля
Прогноз погоды на Днепропетровщине на 17 февраля

По прогнозу сайта sinoptik.ua, сильные дожди будут поливать Днепропетровщину еще 15 февраля. С начала следующей недели дожди прекратятся, но в среду выпадет снег.

Прогноз погоды в Днепре на неделю
Прогноз погоды в Днепре на неделю

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о погоде в Днепре на ближайшее время. Потепление продержится до 22 февраля, хотя местами ночью все-таки будут "минусы".

Теги:
#Погода #Дожди #Днепропетровская область #Прогноз #Подтопление