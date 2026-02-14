Укр

"Мы не знаем, серьезны ли россияне": Рубио назвал главную проблему на пути к миру в Украине

Галина Михайлова ,
Читати українською
Государственный секретарь США Марк Рубио
Государственный секретарь США Марк Рубио. Фото The Washington Post

Государственный секретарь США Марк Рубио высказался в отношении Украины после выступления с речью на Мюнхенской конференции. По его словам, есть хорошая и плохая новость.

Хорошее он видит в том, что вопросы, которые нужно решить, чтобы закончить войну, сузились. Однако плохая почти такая же, ведь это самые сложные вопросы и работа продолжается.

"Мы не знаем. Мы не знаем, серьезны ли россияне по завершению войны. Они говорят, что да, но на каких условиях они готовы это сделать, и сможем ли мы найти условия, которые будут приемлемыми для Украины и с которыми Россия также согласится. Но мы и дальше это будем проверять".

