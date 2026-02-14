Вещи чистые за 15 минут: украинка поделилась, как стирать при отключениях света

Важно помнить о сортировке и температуре воды

Стирать, когда отключают свет, поможет забытый лайфхак с замачиванием. Он также может быть полезен при отсутствии отопления.

Если полная программа не успевает постираться, а вещи нужно тщательно постирать, их можно замочить на ночь в миске или в ведре, напоминает пользователь Тредса anastasiia_yavorska. "Если есть пятна — обработать предварительно их. Дали свет — в стиралку на короткую стирку или полоскание. Достали чистые вещи через 15/25 мин", — отмечает автор.

В комментариях также поделились, как улучшить этот способ или применить для отопления. К примеру, lesya_1210 делится, что для замачивания греет воду в кастрюле, что помогает дополнительно поднять температуру в квартире. Если же пятна очень въелись, пишут пользователи, можно вещи даже выварить. Эти способы подходят, если в квартире газовая плита.

Как правильно замачивать вещи

Важное правило при замачивании – отсортировать вещи по материалу и цвету. Вещи из шерсти или шелка нельзя замачивать горячей водой, а цветные лучше не стирать с белыми, чтобы они не полиняли. Продолжительность замачивания – от 30 минут до нескольких часов. Если есть места с особым загрязнением, их можно потереть отдельно мылом или моющим средством.

