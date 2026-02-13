Успеть до 25 февраля: кто из украинцев получит выплаты от 4500 гривен

В список на помощь попали далеко не все

В феврале 2026 года идет реализация программы базовой социальной помощи, направленной на поддержку наименее защищенных слоев населения. Согласно установленному графику, очередной этап зачисления средств на банковские карты получателей завершится к 25 февраля.

"Телеграф", ссылаясь на данные Минсоцполитики, расскажет, кто может получить выплаты. А также кто останется без денег.

Суть социальной реформы

Эта инициатива Минсоцполитики работает как экспериментальный механизм. Главная цель – упростить бюрократические процедуры, заменив несколько отдельных социальных выплат единой базовой помощью. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и составляет минимум 4500 гривен на одного человека, однако общая сумма на семью может быть значительно выше. Например, для домохозяйств, где есть лица с инвалидностью или многие дети, выплата может достигать 12 000 гривен и более.

Сроки и условия получения

Помощь назначается на полугодовой период. Если финансовое положение семьи не улучшается, через шесть месяцев можно подать заявку на пролонгацию поддержки. Средства поступают несколькими волнами, последняя из которых приходится именно на 25 число каждого месяца.

Кого могут лишить выплат

Государство тщательно проверяет состояние заявителей. Отказ в оказании помощи получат те, кто:

имеет банковские депозиты на сумму более 100 тысяч гривен;

совершил покупку недвижимости, валюты или ценных бумаг в течение последнего года;

владеет более чем одним транспортным средством (не считая прицепов и мопедов).

Как оформить

Самый простой способ подать заявку – воспользоваться порталом или приложением "Действие". Для этого потребуется электронная подпись и актуальные данные о составе семьи. Система автоматически прорабатывает запрос, сверяя данные с государственными реестрами, что позволяет оперативно назначить выплату.

