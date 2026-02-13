Не в Абу-Даби. Когда и где пройдет третий раунд переговоров по войне в Украине

Это будет уже третья встреча в трехстороннем формате

Следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией по прекращению войны запланирован на 17-18 февраля. Он должен пройти в Женеве (Швейцария).

Что нужно знать:

США продолжают участвовать в переговорах

Россия не перестает требовать от Украины уступить территории, даже контролирующие ВСУ

Для Киева это неприемлемо, таким образом переговоры зашли в тупик

Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Информацию "Телеграфу" подтвердили в офисе президента Украины.

"Да, по состоянию на сегодняшний день украинская делегация готовится", — сказали в ОП

Песков заявил, что российскую делегацию возглавит Владимир Мединский, помощник главы России Владимира Путина.

Переговоры зашли в тупик, — Politico

Издание Politico также написало, что очередной раунд переговоров состоится на следующей неделе. В то же время, по словам источников, переговоры зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп не хочет заключать соглашение о гарантиях безопасности для Украины, пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении войны. Однако поскольку Россия продолжает настаивать на своих требованиях по выводу ВСУ из Донбасса, на что не соглашается Украина, мирный процесс остановился.

Чем закончились предыдущие раунды переговоров Украина-США-Россия

Первый раунд переговоров между Украиной, США и Россией прошел в Абу-Даби 23-24 января. Относительно тяжелейшего, территориального вопроса согласия достигнуть не удалось.

Вторая встреча также была в Абу-Даби. Стороны провели переговоры 4-5 февраля. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, работа была содержательной и конструктивной. Впрочем, Россия продолжает требовать от Украины, чтобы ВСУ отдали ей часть Донецкой области, которую контролируют ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что переговоры зашли в тупик из-за того, что Москва продолжает настаивать, чтобы ей отдали украинские территории. Он добавил, что президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине в ближайшие недели.