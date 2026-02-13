Не в Абу-Даби. Когда и где пройдет третий раунд переговоров по войне в Украине
Это будет уже третья встреча в трехстороннем формате
Следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией по прекращению войны запланирован на 17-18 февраля. Он должен пройти в Женеве (Швейцария).
Что нужно знать:
- США продолжают участвовать в переговорах
- Россия не перестает требовать от Украины уступить территории, даже контролирующие ВСУ
- Для Киева это неприемлемо, таким образом переговоры зашли в тупик
Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Информацию "Телеграфу" подтвердили в офисе президента Украины.
"Да, по состоянию на сегодняшний день украинская делегация готовится", — сказали в ОП
Песков заявил, что российскую делегацию возглавит Владимир Мединский, помощник главы России Владимира Путина.
Переговоры зашли в тупик, — Politico
Издание Politico также написало, что очередной раунд переговоров состоится на следующей неделе. В то же время, по словам источников, переговоры зашли в тупик.
Президент США Дональд Трамп не хочет заключать соглашение о гарантиях безопасности для Украины, пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении войны. Однако поскольку Россия продолжает настаивать на своих требованиях по выводу ВСУ из Донбасса, на что не соглашается Украина, мирный процесс остановился.
Чем закончились предыдущие раунды переговоров Украина-США-Россия
Первый раунд переговоров между Украиной, США и Россией прошел в Абу-Даби 23-24 января. Относительно тяжелейшего, территориального вопроса согласия достигнуть не удалось.
Вторая встреча также была в Абу-Даби. Стороны провели переговоры 4-5 февраля. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, работа была содержательной и конструктивной. Впрочем, Россия продолжает требовать от Украины, чтобы ВСУ отдали ей часть Донецкой области, которую контролируют ВСУ.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что переговоры зашли в тупик из-за того, что Москва продолжает настаивать, чтобы ей отдали украинские территории. Он добавил, что президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине в ближайшие недели.