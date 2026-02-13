Главный политический оппонент Трампа раскритиковал стратегию президента США по войне в Украине (видео)

Белый дом должен оказывать большее давление на Россию

В США ценят вклад президента Дональда Трампа в переговоры между Украиной и Россией. Но признают, что эти старания не дали реальных результатов.

Об этом Гэвин Ньюсом – губернатор Калифорнии и демократ, главный политический оппонент Трампа, рассказал корреспондентке "Телеграфа" на полях Мюнхенской конференции безопасности. По его словам, помощь США следует ценить и быть благодарными, но закрывать глаза на отсутствие объективных результатов не следует.

Ньюсом считает, что Трамп действительно имеет активную позицию по завершению войны Украины и России, США проделали большую работу, но их подход пока не дал желаемого результата.

"Это очевидно. Трамп только что был в соседней стране, где получал обновленную информацию разведки относительно происходящего с ударами дронов со стороны Путина и подобными. Я надеюсь, что он скорректирует свой подход и он будет более решительным, более выразительным, более финансово поддерживающим. Но я ценю активное участие, и считаю, что это очень важно", — подчеркнул губернатор.

В то же время, отвечая на вопрос, верит ли Ньюсом в гарантии безопасности для Украины от США, он сказал: "С Дональдом Трампом сложно сказать. Трудно понять, что он передает Путину через неформальные каналы. В этом заключается сложность с Трампом".

Гэвин Ньюсом и Дональд Трамп. Фото: скриншот с видео

Губернатор добавил, что сейчас в США существует большая проблема коррупции, взяточничества, которую нельзя исключать даже в этом вопросе. Но не следует закрывать глаза на уже проделанную работу Белым домом в вопросе Украины — прогресс есть, но он не сногсшибательный.

"Зеленский, кажется, в целом соглашается с нашей позицией. Есть только одно исключение — Путин. Ему, безусловно, нельзя доверять. Вот почему сейчас нужен более решительный подход, послевоенная поддержка, активное участие. Нет сомнений, что Дональд Трамп хочет заключить соглашение. Ему нужно соглашение по личным, профессиональным причинам", — говорит Ньюсом.

По его словам, США точно должны оказывать большее давление на Россию, и речь идет не только о вторичных санкциях. Ведь решение войны в Украине сейчас — тяжелая стратегия, но достижимая.

Отвечая на вопрос, поступил бы губернатор по-другому на месте Трампа, он сказал: "Я не собираюсь критиковать с высоты сегодняшнего дня. Думаю, все мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы только что видели фото шестилетних детей, которых похитили. Теперь они наконец-то вернулись в свои кровати в Украину. Но сейчас нет отопления. Они видят ужасающие условия и беспрецедентный уровень атак дронов. Знаете, это должно закончиться. И я ценю готовность администрации Трампа делать то, что нужно. Но мы надеемся увидеть больше".

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда и где пройдет третий раунд переговоров о войне в Украине.