Индексация пенсий с 1 марта: кому добавят более 700 грн, а кто не получит ничего

Разнообразные надбавки, увеличивающие размер пенсии, не индексируются

Индексация пенсий в Украине состоится с 1 марта 2026 года. Перерасчет произведут автоматически, без обращений пенсионеров. В этом году запланированный уровень индексации — 12,1%. Это на 4% больше индекса инфляции за предыдущий год.

На сколько вырастет пенсия в гривнах?

Повышается только расчетный размер пенсии. Надбавки за возраст, стаж или другие доплаты не индексируются. "Телеграф" посчитал, какого вероятного повышения следует ожидать, в зависимости от размера расчетной пенсии:

если пенсия 2595 грн (минимальная) — надбавка составит примерно 314 грн

(минимальная) — надбавка составит примерно если 3 000 грн — около 363 грн

— около если 4 000 грн — примерно 484 грн

— примерно если 5 000 грн — около 605 грн

— около если 6 000 грн — примерно 726 грн

В прошлом году размер индексации был ограничен — минимальная прибавка составила 100 грн, самая большая — 1500 грн.

Кого касается индексация, а кому пенсии не повысят в 2026 году?

Индексации подлежат все пенсии, назначенные в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В то же время, без индексации останутся пенсионеры, которые вышли на пенсию за последние три года, ведь при ее подсчете использовался актуальный размер зарплаты. Не стоит ожидать повышения и тем, кто работает.

Лица, получающие спецпенсии, также могут остаться без индексации. В прошлом году индексировали также пенсии, назначенные на основе законов о пенсионном обеспечении военнослужащих, госслужащих, должностных лиц органов местного самоуправления, народных депутатов, ученых.

Как узнать новый размер пенсии?

Информацию о проиндексированной пенсии можно просмотреть в личном кабинете на веб портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Отметим, что в 2026 году уровень индексации выше двух предыдущих лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что работающие пенсионеры не имеют права на индексацию, однако им перерасчет состоится в апреле. Кроме индексации пенсионеры, не прекратившие трудовую деятельность, теряют некоторые надбавки.