Переговоры с Россией зашли в тупик? Что узнали СМИ и говорят в Украине

Переговорный процесс саботирует Москва, она только тянет время

Перед новым раундом переговоров о прекращении войны в Украине они зашли в тупик. Любые настоящие переговоры должны начаться с прекращения огня, а происходящее сейчас — имитация со стороны Кремля.

Что нужно знать:

На прямых переговорах между Украиной и Россией настаивал Трамп

Однако РФ только имитирует процесс, она заинтересована лишь в одном — затягивать время

Для Украины участвовать в таких переговорах важно, чтобы доказать Трампу, что мы стремимся к миру

Почему переговоры зашли в тупик

Как пишет Politico со ссылкой на источники, США не хотят заключать соглашение о гарантиях безопасности до тех пор, пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении войны. Однако поскольку Россия продолжает настаивать на своих требованиях по выводу ВСУ из Донбасса, на что не соглашается Украина, мирный процесс остановился.

В Вашингтоне считают, что подписание гарантий безопасности для Украины еще до мирного соглашения может его сорвать. В то же время, президент США Дональд Трамп не пытается использовать соглашение как рычаг давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Он (Трамп – Ред.) хочет уладить и закрепить множество вопросов, прежде чем подписывать соглашение. Он не хочет его просто подписать, и если это помешает дальнейшим мирным переговорам, то какой в этом смысл? – сказал американский чиновник о гарантиях безопасности

Чиновник добавил, что и Украина, и Россия сильно укрепились в своих позициях. Однако "все чувствуют, что есть путь вперед".

Переговоры в Абу-Даби

Россия только тянет время и имитирует переговорный процесс — Портников

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников уверен, что никакие переговоры, которые проходят во время военных действий, не могут привести к каким-либо реальным результатам. Чтобы начался реальный переговорный процесс, должно произойти прежде всего прекращение огня.

Пока прекращения огня нет, какие-либо переговоры используются Россией для просто затягивания времени… Переговоры, на которых обсуждаются технические детали при отсутствии политического решения по завершению войны, способствуют цели президента Российской Федерации затягивать время до января 2028 года, когда Дональд Трамп покинет овальный кабинет и можно будет думать, что делать дальше, — говорит Портников

Обозреватель подчеркнул, что глава России Владимир Путин привык "пересиживать" демократически избранных лидеров, потому что срок их полномочий рано или поздно истекает. Путин же остается правителем РФ.

Единственный вопрос, который нас должен интересовать, объясняет Портников, хватит ли у России ресурсов для продолжения войны до 2028 года. Если нет, война закончится при президентстве Трампа и он будет считаться тем, кто ее завершил. Если же ресурсов РФ будет достаточно, война будет продолжаться с той или иной степенью интенсивности.

Никаких реальных результатов переговоров нет — нардеп Костенко

Нардеп, секретарь комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко также считает, что переговоры на этом этапе не успешны. Как он сказал "РБК-Украина", не стоит верить заявлениям о прогрессе переговоров

То есть, они пытаются склонить нас к уступкам. И когда они дают свои аргументы, то здесь мало что скажешь. И ты не можешь предоставить какие-либо контраргументы. Я считаю, что на данном этапе эти переговоры безрезультативны. … поверьте, я общаюсь с людьми, о достижениях мне никто не говорил. Все как было, так и есть, — отметил Костенко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский также подтвердил, что переговоры зашли в тупик из-за того, что Москва продолжает настаивать, чтобы ей отдали украинские территории. Он добавил, что президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине в ближайшие недели.