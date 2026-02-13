Живет за границей во время войны: как выглядит теща Александра Усика, и что о ней известно

Женщина ведет непубличный образ жизни

Александр Усик — украинский чемпион по боксу, к которому после его громких поединков и побед приковано внимание общественности. Украинцы следят в соцсетях не только за самим спортсменом, но и за его женой и детьми. А в прошлом году его жена Екатерина показала редкие фото с мамой — тещей Усика.

Что стоит знать:

Теща Александра Усика — бывшая учительница из Кривого Рога

Она родила дочь Катю в российском Красноярске, но потом семья переехала в Крым

Сейчас она живет в Испании и помогает воспитывать внуков

"Телеграф" рассказывает, что известно о маме жены Александра Усика и как она выглядит.

Александр и Екатерина Усики. Фото: коллаж "Телеграф", Getty Images

Теща Усика — живет в тени и нянчит внуков

О матери Екатерины Усик (в девичестве Хмелевской) известно не так много, поскольку семья пытается вести достаточно закрытый образ жизни. В сети даже отличаются данные о ее настоящем имени: но сама Катя рассказала, что ее маму зовут Ирина Анатольевна.

Женщина родом из Кривого Рога. Как рассказывала Екатерина Усик в интервью Славе Демину, ее родители познакомились в Крыму, но некоторое время жили в Красноярске (где и родилась Екатерина), после чего семья вернулась в Симферополь.

Екатерина Усик с мамой. Фото: https://www.instagram.com/usyk_kate

По словам Екатерины, ее мать забеременела ею буквально через две недели после начала отношений с отцом Михаилом. Известно, что он работал таксистом, а она была учительницей математики.

В том же интервью Екатерина рассказала, что ее родители во время войны в Украине живут в Испании. Там вместе с ними находятся и двое сыновей Усиков — Кирилл и Михаил. Жена боксера регулярно навещает детей и родителей в Испании, также время от времени мальчики прилетают с мамой в Украину.

В сети есть редкие фото, на которых Екатерина показала свою маму. Они вместе запечатлены на прогулке у моря, вероятно, в Испании. А последние фото из этой страны на странице жены Усика датированы ноябрем 2025 года.

Екатерина Усик с детьми. Фото: https://www.instagram.com/usyk_kate

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем занимается красотка-жена Александра Усика. Она воспитывает четырех детей и торгует недвижимостью.