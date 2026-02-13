Ценопад в "Авроре": какие подарки ко Дню влюбленных можно купить по отличным скидкам

Названы 12 популярных товаров, на которые рухнули цены

В сети украинских магазинов "Аврора", который специализируется на продаже товаров по доступным ценам, сделали скидки на некоторые позиции ко Дню святого Валентина. Подарки, бытовые аксессуары и товары для дома сейчас можно приобрести выгоднее.

Что нужно знать:

По скидкам продают такие товары, как пылесосы, пледы, наборы для творчества, сувениры и сладости

Акция продлится до 15 февраля

Скидки в супермаркете могут достигать 27%

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие 12 популярных товаров можно приобрести в "Авроре" дешевле. Акция будет действовать до 15 февраля.

Пылесос ручной портативный аккумуляторный mini – 229 грн (скидка — 23%)

– 229 грн (скидка — 23%) Бальзам после бритья для чувствительной кожи NIVEA MEN – 219 грн (скидка — 25%)

– 219 грн (скидка — 25%) Набор для изготовления декоративных свечей 2 шт – 219 грн (скидка — 27%)

– 219 грн (скидка — 27%) Тапочки мужские комнатные замшевые закрытые TWINS OZ – 209 грн (скидка — 25%)

– 209 грн (скидка — 25%) Набор резинок для плетения браслетов цветной – 199 грн (скидка — 20%)

– 199 грн (скидка — 20%) Плед полуторный флисовый с принтом Lips 150x200 см – 199 грн (скидка — 20%)

– 199 грн (скидка — 20%) Сыворотка-детокс для лица RE.CARE с углем – 189 грн (скидка — 17%)

– 189 грн (скидка — 17%) Плед полуторный флисовый с принтом Lips 150x200 см – 189 грн (скидка — 24%)

– 189 грн (скидка — 24%) Чашка фарфоровая цветная LOVE микс 400 мл – 99 грн (скидка — 23%)

– 99 грн (скидка — 23%) Сувенир подарочный из искусственных роз Медвежонок – 249 грн (скидка — 17%)

– 249 грн (скидка — 17%) Набор конфет глазированных Konak Mini Coco 120 г – 62 грн (скидка — 19%)

– 62 грн (скидка — 19%) Леденец на палочке Roks Dolce picture 24 г – 12 грн (скидка — 20%)

Скидки в "Авроре" к 14 февраля

Скидки в "Авроре" к 14 февраля

Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты предлагают товары по сниженным ценам:

Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место для новых.

Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место для новых. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей покупать больше, чем планировалось, или пробовать новые продукты.

Скидки стимулируют людей покупать больше, чем планировалось, или пробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона цены на менее популярные товары снижаются, чтобы ускорить их продажу.

В конце сезона цены на менее популярные товары снижаются, чтобы ускорить их продажу. Стратегическая ценовая политика. Хотя иногда скидки касаются продуктов с близким сроком годности, чаще это часть общей маркетинговой стратегии магазина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "АТБ" резко обвалили цены на 5 популярных продуктов.