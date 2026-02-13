Ценопад в "Авроре": какие подарки ко Дню влюбленных можно купить по отличным скидкам
-
-
Читати українською
Названы 12 популярных товаров, на которые рухнули цены
В сети украинских магазинов "Аврора", который специализируется на продаже товаров по доступным ценам, сделали скидки на некоторые позиции ко Дню святого Валентина. Подарки, бытовые аксессуары и товары для дома сейчас можно приобрести выгоднее.
Что нужно знать:
- По скидкам продают такие товары, как пылесосы, пледы, наборы для творчества, сувениры и сладости
- Акция продлится до 15 февраля
- Скидки в супермаркете могут достигать 27%
В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие 12 популярных товаров можно приобрести в "Авроре" дешевле. Акция будет действовать до 15 февраля.
- Пылесос ручной портативный аккумуляторный mini – 229 грн (скидка — 23%)
- Бальзам после бритья для чувствительной кожи NIVEA MEN – 219 грн (скидка — 25%)
- Набор для изготовления декоративных свечей 2 шт – 219 грн (скидка — 27%)
- Тапочки мужские комнатные замшевые закрытые TWINS OZ – 209 грн (скидка — 25%)
- Набор резинок для плетения браслетов цветной – 199 грн (скидка — 20%)
- Плед полуторный флисовый с принтом Lips 150x200 см – 199 грн (скидка — 20%)
- Сыворотка-детокс для лица RE.CARE с углем – 189 грн (скидка — 17%)
- Плед полуторный флисовый с принтом Lips 150x200 см – 189 грн (скидка — 24%)
- Чашка фарфоровая цветная LOVE микс 400 мл – 99 грн (скидка — 23%)
- Сувенир подарочный из искусственных роз Медвежонок – 249 грн (скидка — 17%)
- Набор конфет глазированных Konak Mini Coco 120 г – 62 грн (скидка — 19%)
- Леденец на палочке Roks Dolce picture 24 г – 12 грн (скидка — 20%)
Почему продукты продают со скидкой?
Существует несколько причин, по которым супермаркеты предлагают товары по сниженным ценам:
- Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место для новых.
- Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей покупать больше, чем планировалось, или пробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона цены на менее популярные товары снижаются, чтобы ускорить их продажу.
- Стратегическая ценовая политика. Хотя иногда скидки касаются продуктов с близким сроком годности, чаще это часть общей маркетинговой стратегии магазина.
