Асфальт сошел вместе со снегом. Одна из главных трасс Украины превратилась в ловушку для водителей (видео)

Одна из главных региональных дорог Украины покрылась ямами после расставания снега. Речь идет о трассе М-05 Киев-Одесса. В сети уже появились свежие кадры дороги.

Как отмечают местные каналы, на трассе с начала потепления, когда начал таять снег, стало больше ям. Некоторые участки буквально превратились в полосу препятствий, которую выдерживают не все автомобили.

"Со снегом сошел и асфальт: состояние трассы Киев-Одесса просто ужасное", — говорится в сообщении.

Состояние дороги на трассе Киев-Одесса. Фото: скриншот с видео

На фото и видео хорошо видно, что дорожное покрытие на трассе Киев-Одесса сродни какой-то ямочной дороге. Движение по дороге не просто затруднено, кое-где оно сопровождается серьезными поломками. При этом следует учитывать, что едут водители по трассе, минуя ямы, медленно и часто выезжая на встречную полосу.

Заметим, что еще в январе и феврале здесь фиксировались сильные сугробы, усложненное движение и снежный накат. Дорогу почти не чистили, поэтому снега на асфальте было много. Тогда на трассе часто случались аварии с участием грузовиков и легковых автомобилей. Основная причина — водители не справились с управлением.

ДТП на трассе Киев-Одесса вблизи Митници 2 февраля

В комментариях пользователи возмущены состоянием трассы Киев-Одесса, но подчеркивают, что такое происходит не в первый раз. Более того, на других дорогах в Киеве и в области похожая ситуация.

Люди писали:

По-моему, для этой дороги — это нормально, так бывает каждый год.

Это каждый год такое, автомобили теряются колеса и выворачивают шаровые, рвут днище, отрываются глушители и выхлопные трубы.

Киев тоже такой весь.

Односезонный асфальт – очень древняя технология, родом из 90-х.

