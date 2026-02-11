И.о мэра Ирпеня жалуется на выгорание в браслете за $10 тыс. Кто она и что еще о ней известно (фото)

Ее публикация вызвала иронию

Исполняющая обязанности городского головы города Ирпень Анжела Макеева пожаловалась на выгорание в браслете Cartier за 9 400 долларов и брендовой одежде. У украинцев это вызвало волну сарказма.

Что нужно знать:

Макеева стала и.о мэра Ирпеня после досрочного прекращения полномочий мэра Александра Маркушина

Ее страдания о выгорании не нашли сочувствия у украинцев.

Возможно, дело в брендовой одежде и дорогом аксессуаре на фото, которым Макеева проиллюстрировала пост о выгорании

Макеева написала о выгорании и добавила фото в дорогом украшении

Чиновница намекнула, что ее выгоранием якобы пользуются близкие люди. Она призывала к единству.

Выгорание. Сложно видеть это сейчас, трудно видеть, как этим пользуется не только враг, но и близкие тебе люди. Не разрешайте использовать это против вас, не играйте по чужим правилам. Будем едины и верны в первую очередь себе, — написала и.о мэра Ирпеня

Анжела Макеева пожаловалась на выгорание

К публикации Макеева добавила свое фото с грустным лицом, но в недешевой одежде и украшениях. На ее руке — браслет Cartier из 18-каратного розового золота за 9 400 долларов. Одета чиновница в брендовый жакет miss sixty.

Браслет Макеевой стоит 9 400 долларов

Как украинцы отреагировали на сообщение Макеевой

Украинцы не очень прониклись "страданием" чиновницы в браслете за почти 10 тысяч долларов. Кто-то иронизирует, кто пишет, что утомили не трудности, а те, кто на них наживается. Вот некоторые из комментариев:

Жаль ее, но не искренне

Такой дорогой аксессуар и такое дешевое понимание ответственности

Мне бы такие проблемы, а то имея дорогой браслет, выгорела бедненькая. Позор и стыд

Утомили не трудности, утомили те, кто наживается на них

Война не повод набивать карманы. Но кому-то, похоже, норм.

Анжела Макеева — что о ней известно

Депутат от партии "Слуга народа" Анжела Макеева была избрана секретарем Ирпеньского городского совета в ноябре 2020 года. Она является чемпионкой Европы и мира по тхэквондо, главой Федерации единоборств ММА в Киевской области.

Анжела Макеева

С 2016 по 2019 год была директором ирпеньского городского стадиона "Чемпион". Летом 2019-го баллотировалась в народные депутаты по 95-му одномандатному округу. Однако общественное движение "Честно" предполагало, что Макеева была технической кандидаткой, поскольку набрала 0,2% и активную кампанию не вела.

Во время местных выборов в октябре 2020 года избран депутатом Ирпеньского городского совета от партии "Слуга народа". В 2025 году после того, как Ирпеньский городской совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий мэра Александра Маркушина, Макеева стала и.о. мэра города.

Как рассказывал "Телеграф", нардепу от "Слуги народа" Андрею Клочко, который в 2024 году получил подозрение от НАБУ в незаконном обогащении, выплатили сотни тысяч гривен за "неотгулянные" отпуска. Также у народного избранника есть приличная зарплата.