Комику грозит до 12 лет тюрьмы в Казахстане

Известный российский комик Нурлан Сабуров оказался в центре скандала, который может обернуться для него реальным тюремным сроком в родном Казахстане. Как оказалось, 11 февраля замгенпрокурора страны Галымжан Койгельдиев подтвердил, что ведомство изучает информацию о возможной причастности Сабурова к наемничеству (ст. 170 УК РК).

Если обвинения будут доведены, скандальный комик может получить реальный срок. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

Поводом для обвинений комика стало обращение активиста Марата Турымбетова. Он заявил, что в сети есть видео, которые доказывают, что Сабуров оказывал материальную помощь российским военным. В частности, были опубликованы кадры, где артист отчитывается о передаче 10 мотоциклов "вагнеровцам".

Стоит отметить, что проблемы у Нурлана Сабурова начались с того, что в феврале 2026 года ему запретили въезд в Россию из соображений "безопасности и защиты ценностей". После этого российские пропагандисты, пытаясь защитить комика, публично подтвердили его помощь так называемой "СВО". Однако в Казахстане такая деятельность юридически приравнивается к наемничеству.

Как пишет издание "Вот Так", власти Казахстана жестко пресекают участие граждан в российско-украинской войне. Сообщается, что за 2024-2025 годы в стране возбуждено уже более 900 уголовных дел, связанных с участием в боевых действиях и вербовкой.

