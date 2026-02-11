Укр

В "Сильпо" лавина скидок: какие продукты продают по акции до 60%

Денис Подставной
Читати українською
Скидки в Сильпо
Скидки в Сильпо

Акции в большинстве случаев являются стратегии ценовой политики магазинов

В известной украинской сети супермаркетов "Сильпо" действуют большие скидки на продукты. На некоторых товарах можно сэкономить значительные суммы.

Что нужно знать:

Акционные предложения распространяются на различные виды товаров

Местами ценники "режут" более, чем на 50%

Экономия на ряде товаров может достигать сотни гривен

"Телеграф" рассказывает о 5 товарах, которые можно приобрести в сети "Сильпо" по скидкам сегодня. Акция будет действовать до завтрашнего дня, 12 февраля.

  • Заварник для чая/кофе Eat&Drink 1100 мл — 199 гривен вместо 449 (скидка 56%)
  • Моцарелла Bonfetto 180гр — 49 гривен вместо 86 (скидка 43%)
  • Форель слабосоленая Премия 100г — 129 гривен вместо 219 (скидка 41%)
  • Чай черный Sherlock 25 пакетиков — 39 гривен вместо 69 (скидка 43%)
  • Паштет с утиной печенью Hame — 44 гривны вместо 95 (скидка 53%)
Зачем супермаркеты устраивают скидки?

  • Освобождение полок для новых поставок.
  • Привлечение покупателей.
  • Сезонные распродажи.

Иногда акции касаются продуктов с близким сроком годности, но чаще всего это просто часть стратегической ценовой политики магазинов.

