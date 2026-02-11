Укр

Выход точно есть: что делать, если забыли билет на поезд у провожающего

Марина Бондаренко
Новость обновлена 11 февраля 2026, 13:25
Через 4 часа проводник может высадить пассажира, оставившего свой билет у другого, если начальник поезда не получил соответствующее срочное служебное уведомление

Иногда пассажиры забывают или теряют свои билеты и документы прямо перед посадкой. Также случается, что билет остается у провожавшего их человека.

Эту проблему можно легко решить согласно приказу "Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины", передает "РБК-Украина".

В частности, если билет пассажира остался у человека, который его проводил, он должен в течение одного часа после отправления поезда обратиться к начальнику станции или вокзала. Последний, за счет обратившегося, пришлет телефонограмму начальнику поезда и пассажиру оформляют новый документ на всю поездку.

Что делать, если забыл билет у провожавшего
Если в течение четырех часов начальник поезда не получит подтверждения, пассажир считается безбилетным и может быть высажен из поезда.

