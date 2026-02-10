Сюда поместится целая гора: что известно о самом глубоком море в мире

Этот уникальный водоем, ограниченный вместо материков лишь цепями вулканических островов

Филиппинское море – гигантская акватория в сердце Тихого океана. Оно официально удерживает титул глубочайшего места планеты среди всех морей.

Рекорды вертикального мира

Сердцем этой глубоководной пустыни является Филиппинский желоб. Его максимальная глубина достигает 10 540 метров. Чтобы вы лучше поняли масштаб: если перевернуть самую высокую гору мира, Эверест, и погрузить ее в эти воды, над вершиной все равно останется еще полтора километра океанической толщи. Хотя рядом расположена знаменитая Марианская впадина, именно Филиппинское море как целостная акватория не имеет равных по своей средней и максимальной глубине.

Филиппинское море – как выглядит

Архипелаги вместо берегов

Это море уникально не только своей глубиной, но и отсутствием привычных нам материковых берегов. Его границы — это "живая" цепь островов, возникших вследствие движения тектонических плит:

От Японии на севере до Тайваня и Филиппин на западе.

От загадочных островов Палау на юге до Марианской дуги на востоке.

Филиппинское море на карте

Что скрывает дно

На глубине более 10 тысяч метров царит вечная ночь и температура, близкая к нулю. Исследования с помощью беспилотных аппаратов показывают, что даже в таких экстремальных условиях существует жизнь. Океанографы называют этот регион "окном в недра Земли", ведь именно здесь земная кора настолько тонкая, что позволяет изучать процессы, формирующие вид нашей планеты в течение миллионов лет.

