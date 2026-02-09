Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 10 февраля (обновляется)

На Играх пройдет 4-й соревновательный день

Во вторник, 10 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится четвертый игровой день. Украинцы в этот день будут соревноваться за медали в биатлоне, лыжных гонках и санном спорте.

Что нужно знать

Украинские спортсмены выступят в нескольких дисциплинах

Сине-желтые будут бороться за медали в 3 видах спорта

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

В четвертый соревновательный день украинцы будут бороться за медали в биатлоне, лыжных гонках и санном спорте, также короткую программу покажет фигурист Кирилл Марсак. Об этом сообщает "Телеграф". Медальные надежды болельщиков связаны как раз с индивидуальной гонкой в биатлоне, где точная стрельба имеет определяющее значение. А вот в санном и лыжном спорте украинцы являются аутсайдерами.

Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 10 февраля (обновляется)

09:00. Санный спорт. Двойки. Женщины. Тренировочные заезды 5 и 6. Александра Мох/Елена Стецькив.

10:15. Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Женщины. Квалификация. Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль.

10:57. Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Мужчины. Квалификация. Дмитрий Драгун, Александр Лисогор.

11:30. Шорт-трек. 500 м. Женщины, предварительные забеги. Елизавета Сидорко

12:08. Шорт-трек. 1000 м. Мужчины, предварительные забеги. Олег Гандей

12:45. Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Женщины. Четвертьфиналы.

13:15. Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Мужчины. Четвертьфиналы.

13:45. Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Женщины. Полуфиналы.

13:57. Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Мужчины. Полуфиналы.

14:09. 🥇Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Женщины. Финал.

14:21. 🥇Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Мужчины. Финал.

14:30. 🥇Биатлон. Индивидуальная гонка (20 км), мужчины. Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк, Антон Дудченко.

14:30. Скелетон. Мужчины. Официальная тренировка (заезд 3 и 4). Владислав Гераскевич занял 5-е место.

18:00. Санный спорт. Одиночки (заезд 3). Юлианна Туницкая, Елена Смага

19:30. Фигурное катание. Одиночное катание, короткая программа. Кирилл Марсак

19:41. 🥇Санный спорт. Одиночки (заезд 4). Юлианна Туницкая, Елена Смага

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.