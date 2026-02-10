Воспитывает четырех детей и торгует недвижимостью: чем занимается красотка-жена Александра Усика

Девушка не только занимается детьми, она еще и успешная бизнес-леди

Екатерина Усик — жена украинского чемпиона по боксу Александра Усика. Она родила ему четверых детей, но занимается не только их воспитанием, а еще и семейными активами и недвижимостью. Также Катя готовится к защите диссертации по философии.

Что стоит знать:

Екатерина Усик успешно совмещает воспитание четверых детей с ведением бизнеса в сфере недвижимости

Она управляет семейными активами и является одним из руководителей благотворительного фонда Usyk Foundation

Жена чемпиона готовится к защите диссертации на соискание степени доктора философии по юридической психологии

"Телеграф" рассказывает, что известно о деятельности Екатерины Усик и ее научной деятельности.

Екатерина Усик — чем она занимается?

Екатерина Усик, которая до замужества носила фамилию Хмелевская, стала женой боксера в 2009 году. Пара знакома еще со школьной скамьи, их отношения начались с юных лет и переросли в крепкую семью. Катя родила Александру уже четверых детей.

Александр и Екатерина Усик вместе со школы. Фото: открытые источники

Однако помимо материнства и надежного тыла для мужа-чемпиона, женщина занимается бизнесом и академической деятельностью. Как пишет Sport News 24, сейчас Екатерина работает над диссертацией на соискание степени доктора философии. Защита планируется в Харьковском национальном университете внутренних дел по специальности "Юридическая психология".

Александр и Екатерина Усик поженились в 2009 году. Фото: открытые источники

Что касается бизнеса, то он связан с недвижимостью. Екатерина владеет официальной компанией в Киеве, которая занимается инвестициями в недвижимость. Ее бизнес-модель заключается в покупке объектов, их ремонте и последующей сдаче в аренду или продаже. Это не риелторское агентство, а управление собственными активами семьи.

Александр и Екатерина Усик. Фото: Getty Images

Кроме того, Катя активно участвует в управлении семейными инвестициями, которые включают сельское хозяйство и другие бизнес-проекты.

Также она известна своей благотворительной деятельностью. Жена Усика является одним из руководителей благотворительного фонда Usyk Foundation. Она координирует помощь украинским военным, посещает госпитали, а также помогает детским домам и переселенцам.

Александр и Екатерина Усик - одна из самых красивых пар среди знаменитостей. Фото: открытые источники

