Февральские морозы отступают: какая будет погода в Харькове до конца месяца

Самые низкие "минусы" предполагаются только 10-12 февраля

В Харькове к концу февраля погода будет более или менее стабильно прохладной, без резких температурных колебаний. Город будет переживать чередование морозов и оттепелей, иногда будут идти дожди.

Самым холодным периодом месяца станет начало второй декады, когда температура ночью может опуститься до -19 градусов. Прогнозом поделились в "Погода.Мета".

Что готовит погода для Харькова в феврале

По данным, 10-11 февраля в городе будет держаться холодная погода. Во вторник температура составит около -8 °C днем, но ночью опустилась до -18 °C. Уже на следующий день морозы усилятся до -5 °C днем и -19 °C ночью.

Погода в Харькове до конца месяца. Фото: Погода.

С 13 февраля начнется постепенное потепление. Температура поднимется до +2 °C днем, а ночные показатели будут колебаться около -1 °C. 14-15 февраля в Харькове прогнозируют осадки, возможен мокрый снег и дождь, при температуре около 0…+3°C днем.

Еще 16 февраля воздух прогреется до +5 °C днем, однако уже с 17-19 февраля температура снова снизится. В этот период днем прогнозируют от -5 до -1 °C, ночью — до -7 °C.

В начале третьей декады февраля погода снова станет теплее. 20-21 февраля температура днем повысится до +5 °C, однако ночные показатели будут оставаться около 0. Местами предполагаются дожди. 22 февраля ожидается новое похолодание — до -1 °C днем и -5 °C ночью.

В период 23-28 февраля погода будет почти без изменений. Дневная температура будет колебаться от 0 до +3 °C, ночная — от 0 до -6 °C. Осадки маловероятны, будет преобладать облачность.

