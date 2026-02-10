Шанс на ЕС раньше полного вступления: Politico раскрыл сценарий для Украины в 5 шагов

Три из пяти пунктов касаются устранения блокировки со стороны Венгрии и Виктора Орбана

ЕС рассматривает идею предоставить Украине частичное членство уже в следующем году План предусматривает место за столом переговоров и политической интеграцией еще до завершения всех реформ, чтобы укрепить европейский курс нашей страны.

Что нужно знать:

Politico описало пять ключевых шагов, включая подготовку переговорных кластеров

Решение зависит от политических факторов, в частности, выборов в Венгрии и возможной внешней поддержки США

Опираясь на беседы с пятью дипломатами из разных стран, тремя представителями институтов ЕС и двумя украинскими должностными лицами, говорившими на условиях анонимности, издание Politico очертило пять ключевых шагов.

Шаг 1. Подготовить Украину

ЕС планирует предоставить Киеву рекомендации по переговорным кластерам (3 из 6, о других информация уже предоставлена). Это поможет начать реформы еще до формального введения. При этом отмечается — никакого "послабления в требованиях не будет". Украина отчитывается о готовности к изменениям.

Шаг 2. Ввести упрощенное (частичное) членство

Одна из идей, которая активно обсуждается в ЕС по Украине — "обратное расширение". Речь идет о другом уровне членства, и не только для Украины — модель, по которой определенная страна сначала получит политическое присутствие и участие в процессах ЕС, а полные права постепенно, после завершения реформ. В идее важное условие — конечная точка полноправного членства после выполнения всех требований.

Шаг 3. Устранить блокировку со стороны Орбана

Премьер Венгрии Виктор Орбан решительно против членства Украины в ЕС и известный союзник российского лидера Владимира Путина в Европе. Однако в апреле его ждут выборы. Если он потеряет власть, его преемник может иметь другую позицию по отношению к Украине и это устранит важную преграду.

Шаг 4. Задействовать влияние Трампа

Если Орбан останется у власти, президент США Дональд Трамп мог бы повлиять на его позицию по евроинтеграции Украины в рамках мирного соглашения, считают в ЕС.

Шаг 5. Крайний вариант – лишение Венгрии права голоса

Если ничего не сработает, ЕС может применить статью 7 и временно забрать у Будапешта право блокировать решения, в частности, по расширению. "Статья 7, которая применяется, когда страна считается рискующей нарушить основные ценности блока, является самой серьезной политической санкцией, которую может наложить ЕС, поскольку она приостанавливает права члена, в частности, относительно того, принимать ли новые страны в состав", — говорится в тексте издания. Отмечается, что пока ЕС не пойдет на такой шаг, потому что это сыграет на руку Орбану перед выборами, но это возможно в случае его переизбрания.

