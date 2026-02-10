Мер Харькова назвал человека, который может закончить войну в Украине

Главная мечта Терехова – положить конец войне

Мэр Харькова Игорь Терехов верит в то, что президент США Дональд Трамп поможет закончить войну в Украине. Однако он по-прежнему скептически относится к тому, что Путин серьезно настроен на прекращение войны.

Об этом глава Харькова заявил в интервью New York Post. По его словам, приоритетной задачей дня него сейчас является прекращение войны, которое, как он считает, невозможно достичь без поддержки США.

"Первая мечта – положить конец войне. Другие мечты – чтобы наши дети вернулись в наземные школы, а не в подземные. Мы мечтаем о настоящей жизни, полной счастья. Но без всесторонней международной поддержки, без помощи Соединенных Штатов эти мечты не сбудутся", – сказал Терехов.

Терехов говорит, что президент Трамп заслуживает похвалы за то, что помогает положить конец войне. Однако он по-прежнему скептически относится к тому, что Путин серьезно настроен на прекращение войны.

"Мы уверены, что благодаря президенту Трампу, благодаря внешней политике президента Зеленского и благодаря неустанным усилиям наших переговорных команд наши мечты сбудутся", — говорит мэр Харькова.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько домов уничтожено в Харькове за время войны.