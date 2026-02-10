Мер Харькова назвал человека, который может закончить войну в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Главная мечта Терехова – положить конец войне
Мэр Харькова Игорь Терехов верит в то, что президент США Дональд Трамп поможет закончить войну в Украине. Однако он по-прежнему скептически относится к тому, что Путин серьезно настроен на прекращение войны.
Об этом глава Харькова заявил в интервью New York Post. По его словам, приоритетной задачей дня него сейчас является прекращение войны, которое, как он считает, невозможно достичь без поддержки США.
"Первая мечта – положить конец войне. Другие мечты – чтобы наши дети вернулись в наземные школы, а не в подземные. Мы мечтаем о настоящей жизни, полной счастья. Но без всесторонней международной поддержки, без помощи Соединенных Штатов эти мечты не сбудутся", – сказал Терехов.
Терехов говорит, что президент Трамп заслуживает похвалы за то, что помогает положить конец войне. Однако он по-прежнему скептически относится к тому, что Путин серьезно настроен на прекращение войны.
"Мы уверены, что благодаря президенту Трампу, благодаря внешней политике президента Зеленского и благодаря неустанным усилиям наших переговорных команд наши мечты сбудутся", — говорит мэр Харькова.
Напомним, ранее мы писали о том, сколько домов уничтожено в Харькове за время войны.