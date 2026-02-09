Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 10 февраля

На Играх разыграют первые медали в шорт-треке

Во вторник, 10 февраля, на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоится четвертый соревновательный день. В этот день спортсмены будут сражаться за 9 комплектов наград.

Что нужно знать

В 4-й игровой день на Олимпиаде разыграют 9 комплектов наград

10 февраля медальные соревнования на Играх начнут фристайлисты, а завершат — прыгуны с трамплина

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 10 февраля. В этот день спортсмены будут сражаться за награды в горнолыжном спорте, фристайле, керлинге, санном спорте, биатлоне, лыжных гонках, шорт-треке и прыжках с трамплина. Следить за выступлениями украинцев в этот день можно в статье "Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 10 февраля".

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 10 февраля (обновляется)

13:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл

14:03. Шорт-трек. Смешанная эстафета

14:24. Лыжные гонки. Женщины. Спринт (классический стиль)

14:38. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт (классический стиль)

14:30. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка (20 км)

15:00. Горные лыжи. Женщины. Комбинация (слалом)

15:05. Керлинг. Смешанные пары. Матч за "бронзу"

19:05. Керлинг. Смешанные пары. Финал

19:34. Санный спорт. Женщины. Одиночки

21:00. Прыжки с трамплина. Смешанные команды.

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.