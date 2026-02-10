Харьков разрушен на четверть: Терехов назвал печальные цифры

Украинские города продолжают страдать от ударов

За время полномасштабного вторжения Россия уничтожила в Харькове тысячи домов. В настоящий момент целый областной центр разрушен почти на четверть.

Об этом заявил глава Харькова Игорь Терехов в интервью New York Post. Журналисты напомнили, что еще к апрелю 2024, по словам президента Украины, Харьков был разрушен почти на четверть. При этом областной центр продолжает подвергаться атакам и сегодня.

Обстрел Харькова 14.09.22. Фото - Ян Доброносов

"В Харькове с начала войны повреждено более 48 многоквартирных домов. Кроме того, разрушено 3500 частных домов. Заявления, как и обещания, делаются, а потом забываются. В действительности же украинские города продолжают страдать от ударов по энергетической инфраструктуре и мирной гражданской жизни", — пояснил Терехов.

Напомним, ранее мы писали о том, как кондитерская "Ведмедик" стала символом Харькова. Внутри неё до сих пор сохранились старинные витрины, люстры и деревянные шкафы. Даже сейчас магазин продолжает удивлять посетителей.