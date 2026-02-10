Подземное чудо: метро Тайваня украшает самое большое стеклянное сооружение в мире (фото)

Необычный красочный купол воспринимается как большая художественная история, рассказанная через цветное стекло

В тайваньском городе Гаосюн находится одна из самых необычных станций метро мира — Formosa Boulevard. Она давно уже стала не только транспортным узлом, но и достопримечательностью и символом города.

Что нужно знать:

Главная особенность станции — "Купол света" из тысяч стеклянных панелей

Место входит в рейтинги самых красивых станций метро и является популярной туристической локацией

Станция имеет несколько подземных уровней и множество выходов

Станция расположена на пересечении двух линий метро (красной и оранжевой) и играет ключевую роль в системе городского транспорта. Она названа в честь проекта Formosa Boulevard, реконструкции дороги Jhongshan Road в Гаосюне в рамках подготовки к Всемирным играм 2009 года. Станция была спроектирована как культурное пространство, объединяющее архитектуру, искусство и общественные функции.

Станция Formosa Boulevard. Фото: tripadvisor.com

Formosa Boulevard известна своим "Куполом света", крупнейшим в мире стеклянным сооружением. Он был спроектирован итальянским художником Нарциссом Куальятой. Его диаметр составляет 30 метров, а площадь — 2180 квадратных метров. Состоит из 4500 стеклянных панелей , изготовленных немецкой стекольной студией Derix, и оригинальных стеклянных ронделей из Мурано, Италия.

Композиция разделена на четыре тематические зоны — вода, земля, свет и огонь. Вместе все четыре секции создают единый сюжет — цикл жизни и развитие человечества, поэтому купол воспринимается как большая художественная история, рассказанная через цветное стекло.

Станция Formosa Boulevard. Фото: tripadvisor.com

Еще одной впечатляющей особенностью вокзала являются четыре стеклянных пешеходных входа, ведущих с уровня улицы вниз на станцию, спроектированные известной японской архитектурной фирмой Shin Takamatsu Architect & Associates.

Станция Formosa Boulevard. Фото: tripadvisor.com

Входы в станцию оформлены стеклянными конструкциями, напоминающими сложенные в молитве руки — символ надежды и мира, посвящённый историческим событиям города. Станция Formosa Boulevard является трёхуровневой, и имеет множество выходов и сочетает функциональность транспортного узла с концепцией "общественного пространства искусства".

