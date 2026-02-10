Сильные морозы этой зимы – все. Когда в Киеве будет самый теплый день в ближайшее время (прогноз)

Прошлая ночь стала самой холодной, дальше таких морозов уже не будет

Эта зима стала тяжелым испытанием для украинцев из-за экстремальных морозов, которые россияне использовали для ударов по энергетике. Очень тяжело было жителям Киева, которые из-за вражеских обстрелов остались без света и отопления, но самые сильные морозы — позади.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Прошлая ночь (на 10 февраля) была самой холодной, дальше будет теплеть. Она добавила, что волны холода еще будут, но сильные морозы не прогнозируются.

Самые сильные морозы – позади. Это была самая холодная ночь… До слез – пишет синоптик

Диаграмма погоды, Киев

Когда начнется потепление

Синоптик Виталий Постригань подтвердил, что пик аномального холода уже пройден для всей Украины. По его прогнозу, впереди еще одна холодная ночь (13-18 градусов мороза).

Уже со среды, 11 февраля, начнется потепление. Днем в среду ожидается от 4 мороза до 1 градуса тепла.

Уже на этой неделе днем по всей стране будут "плюсы"

Очень ощутимым потепление станет уже в четверг, 12 февраля. В ночные времена этого дня Укргидрометцентр прогнозирует в Киеве -1 -3 градуса, днем воздух в столице прогреется до 1-3 градусов с отметкой плюс. "Плюсовая" температура 12 февраля днем будет наблюдаться по всей Украине. Больше потеплеет на юге, где прогнозируется до 9 градусов тепла (в Крыму +11).

Прогноз погоды 12 февраля.

В пятницу, 13 февраля, погода в Киеве будет на уровне предыдущего дня. Минимальная температура ночью — 1 градус мороза, а днем воздух прогреется до +3, без осадков.

Прогноз погоды 13 февраля.

На следующий день, 14 февраля, в Киеве прогнозируется дождь с мокрым снегом. Температура воздуха – от 0 до +2.

Прогноз погоды 14 февраля.

По прогнозу сайта sinoptik.ua, самым теплым днем в Киеве в ближайшей перспективе станет 13 февраля. Воздух прогреется до 4 градусов тепла.

Прогноз погоды в Киеве 10-16 февраля, sinoptik.ua

Метеорологический сервис Ventusky на 13 февраля в Киеве прогнозирует +2 градуса. По его прогнозам, самым теплым днем в Киеве станет суббота, 14 февраля, когда днем воздух прогреется до +3.

Карта погоды Ventusky на 13 февраля

Карта погоды Ventusky на 14 февраля

Напомним, известный украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что 12-15 февраля по всей Украине ночная температура повысится до -4…+2 (на крайнем востоке –5…-14 °С), днем ​​будет колебаться в пределах 0…+5 °С, в южной части +6…+. Такой температурный режим продлится до 16 февраля.