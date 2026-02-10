Потепление несется в Украину? Каким регионам повезет в феврале с погодой

Местами прогнозируют осадки и гололед

Украину ожидает потепление после сильных аномальных морозов, накрывавших регионы в первой декаде месяца. Уже с 11 февраля столбик термометра может показать местами "плюс".

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал известный украинский синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, развитие циклонической деятельности и активизация атмосферных фронтов принесут тепло начиная с западных и южных регионов.

Однако ночь на 11 февраля пройдет еще в условиях 20-градусных морозов на Левобережье страны. При этом потепление будет сопровождаться обильными осадками и неустойчивой погодой.

Так, в течение второй декады месяца пройдут осадки в виде снега с переходом в дождь и туман. Местами возможны кратковременные гололед и туманы. Ветер усилится преимущественно с южного направления, временами до 15 – 17 м/с. Снежный покров начнет активно таять и в течение нескольких дней полностью сойдет во многих регионах, за исключением северных, восточных областей и Карпат.

"В последующие 10 дней прогнозируется переменчивая погода с большим количеством осадков по всей стране, резким потеплением и порывистым ветром. Только после 16 февраля зима снова даст о себе знать, но интенсивность холодов будет значительно слабее, чем в предыдущие периоды похолоданий", — говорит синоптик.

Температура воздуха в последующие дни распределится следующим образом:

в северных и восточных областях еще сохранится сухая и морозная погода с ночной температурой в пределах , дневной -5…-10°С. На остальной территории начнется повышение ночной температуры до -5…-12 °С, дневной до -4…+1 °С, в Закарпатье и на крайнем юге 0…+5 °С. В последующие дни (12-15 февраля) по всей Украине ночная температура повысится до -4…+2 (на крайнем востоке –5…-14 °С), днем ​​будет колебаться в пределах 0…+5 °С, в южной части +6…+11 °С. Такой температурный режим продлится примерно до 16 февраля.

На карте для наглядности представлено поле аномалии температуры воздуха в Европе на 14 февраля, а также показана приблизительная траектория перемещения воздушных масс:

Температура воздуха в Европе 14 февраля

С 16 февраля начнется похолодание, которое продлится до конца второй декады. В этот период температура воздуха ночью снизится до -5…-15 °С, а днем будет колебаться в пределах -2…-8 °С.

По данным Ventusky, потепление начнет накрывать Украину с 11 февраля. Его пик придется на середину второй декады месяца, однако с 16 февраля в некоторые регионы придут морозы до -19 градусов.

Погода в Украине 11 февраля. Данные: Ventusky

Погода в Украине 16 февраля. Данные: Ventusky

