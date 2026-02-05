В Италии сэкономили на медалях? Как менялись олимпийские награды (фото)

В сети раскритиковали награды на Олимпиаде-2026

Вот-вот в Милане (Италия) начнутся XXV Зимние Олимпийские игры. Около 3000 спортсменов будут бороться за медали, дизайн которых значительно упростили в сравнении с другими Играми.

Что нужно знать

Медали на Играх в Италии имеют минималистический дизайн

Как выглядели награды на других зимних Олимпиадах

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

На это обратили внимание в tonko_sport. Паблик провел опрос в Threads насчет дизайна наград на ОИ-2026. Дело в том, что медали сделаны в минималистическом стиле с малым количеством деталей. Блогеры предположили, что это связано либо с бюджетом, либо со сроками выполнения работ перед Играми.

Милан включил жлоба? По вашему мнению, дизайн нынешних медалей для Олимпиады в Италии — удачное воплощение минимализма, или наскоро сделали макеты, потому что дедлайны поджимали? tonko_sport

Олимпийские медали 2026, 2022 и 2018 годов/Фото: threads.com/@tonko_sport

Олимпийские медали 2014, 2010 и 2006 годов/Фото: threads.com/@tonko_sport

Олимпийские медали 2002, 1998 и 1994 годов/Фото: threads.com/@tonko_sport

Олимпийские медали 1992, 1988 и 1984 годов/Фото: threads.com/@tonko_sport

Накануне перед Олимпиадой завирусилась форма сборной Монголии. В сети считают ее лучшей на Играх-2026. А вот дизайнерам экипировки сборной Украины досталась лишь критика.

Напомним, Украина делегировала на Олимпийские игры 46 атлетов в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что у Сине-желтых есть шансы на медали.