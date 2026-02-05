В Италии сэкономили на медалях? Как менялись олимпийские награды (фото)
-
-
В сети раскритиковали награды на Олимпиаде-2026
Вот-вот в Милане (Италия) начнутся XXV Зимние Олимпийские игры. Около 3000 спортсменов будут бороться за медали, дизайн которых значительно упростили в сравнении с другими Играми.
Что нужно знать
- Медали на Играх в Италии имеют минималистический дизайн
- Как выглядели награды на других зимних Олимпиадах
- Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
На это обратили внимание в tonko_sport. Паблик провел опрос в Threads насчет дизайна наград на ОИ-2026. Дело в том, что медали сделаны в минималистическом стиле с малым количеством деталей. Блогеры предположили, что это связано либо с бюджетом, либо со сроками выполнения работ перед Играми.
Милан включил жлоба?
По вашему мнению, дизайн нынешних медалей для Олимпиады в Италии — удачное воплощение минимализма, или наскоро сделали макеты, потому что дедлайны поджимали?
Накануне перед Олимпиадой завирусилась форма сборной Монголии. В сети считают ее лучшей на Играх-2026. А вот дизайнерам экипировки сборной Украины досталась лишь критика.
Напомним, Украина делегировала на Олимпийские игры 46 атлетов в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что у Сине-желтых есть шансы на медали.