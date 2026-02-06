Дело не только в гигиене: почему туалетная бумага белая и есть ли другие цвета
Другие виды редко встретишь
Почему туалетная бумага всегда белая, а не серая или коричневая? На самом деле это связано с процессом производства и гигиеническими требованиями, а цветные варианты тоже существуют, но их мало.
Ответ на вопрос, почему туалетная бумага белая и существуют ли другие цвета, нашел "Телеграф".
В процессе производства целлюлозу отбеливают, обычно перекисью водорода, чтобы удалить лигнин, который делает бумагу жесткой и темной. Без этого бумага была бы серо-коричневой и менее мягкой.
Белый цвет бумаги также делает ее более удобной и гигиеничной. На ней легче заметить загрязнения, а также она часто изготавливается из первичной целлюлозы без добавления красителей, что делает ее более безопасной.
Бывает ли серая или черная туалетная бумага
Черная и другая цветная бумага существует, но пользуется малой популярностью. Он производится с добавлением красителей, стоит дороже и может вызвать аллергию. Кроме того, его сложнее утилизировать.
Также существуют более экологичные альтернативы. Серую бумагу делают из вторичного сырья, а коричневую или бежевую — из неотбеленной целлюлозы. Они более мягкие для природы, но менее привлекательны для покупателей.
