Укр

Старые, но прочные: почему до сих пор пользуются советскими кофемолками

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Советская кухня
Советская кухня. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть несколько преимуществ

Советские кофемолки до сих пор стоят во многих украинских кухнях и активно используются. Они работают десятилетиями, хотя в магазине техники есть более современные альтернативы.

Многие ценят их за надежность, компактность и металлические корпуса. О преимуществах написал "Телеграф".

Основные причины, почему ими пользуются, разные. Металлический корпус и мощные двигатели электромоделей делают их практически неразрушимыми по сравнению с современными пластиковыми бюджетными аналогами. При поломке кофемолки легко ремонтируются, часто достаточно заменить щетки или конденсатор.

Почему старыми советскими кофемолками до сих пор пользуются
Механические и электрические кофемолки. Фото: Телеграф

Советские ножевые кофемолки хорошо справляются не только с кофе, но и со специями, орехами, крупами или сахаром.

Кроме того, многие продолжают пользоваться ими, потому что не видят смысла покупать новое, если старая техника работает исправно.

Хотя такие кофемолки уступают современным жерновым моделям в равномерности помола, для домашнего использования с капельной кофеваркой или туркой их возможностей хватает.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему до сих пор используют советское постельное белье.

Теги:
#Зерно #Кофе #СССР