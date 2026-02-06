Старые, но прочные: почему до сих пор пользуются советскими кофемолками

Есть несколько преимуществ

Советские кофемолки до сих пор стоят во многих украинских кухнях и активно используются. Они работают десятилетиями, хотя в магазине техники есть более современные альтернативы.

Многие ценят их за надежность, компактность и металлические корпуса. О преимуществах написал "Телеграф".

Основные причины, почему ими пользуются, разные. Металлический корпус и мощные двигатели электромоделей делают их практически неразрушимыми по сравнению с современными пластиковыми бюджетными аналогами. При поломке кофемолки легко ремонтируются, часто достаточно заменить щетки или конденсатор.

Механические и электрические кофемолки. Фото: Телеграф

Советские ножевые кофемолки хорошо справляются не только с кофе, но и со специями, орехами, крупами или сахаром.

Кроме того, многие продолжают пользоваться ими, потому что не видят смысла покупать новое, если старая техника работает исправно.

Хотя такие кофемолки уступают современным жерновым моделям в равномерности помола, для домашнего использования с капельной кофеваркой или туркой их возможностей хватает.

